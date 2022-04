Cashback Autostrade: ecco come ottenerlo con un'app

Prenderà il via ufficialmente domenica 1 maggio l’iniziativa Cashback con Targa di Autostrade. Consentirà a chi viaggia di ottenere un rimborso automatico in caso di ritardi dovuti alla presenza di cantieri sulla carreggiata. Tutto ciò che bisogna fare per beneficiarne è configurare l’applicazione ufficiale Free To X. Vediamo come funziona.

L’indennizzo è erogato indipendentemente dal metodo scelto per pagare il pedaggio: contanti, Telepass oppure carte come quelle di Tinaba o HYPE.

Come funziona il Cashback con Targa di Autostrade

Di seguito la procedura da seguire per poter ottenere il rimborso. Al termine non sarà necessario effettuare alcuna richiesta. Gestirà tutto il sistema allestito, basato su un complesso algoritmo di intelligenza artificiale e oltre 2.000 telecamere installate nei caselli.

Scaricare e installare l’applicazione Free to X, disponibile per Android e iOS;

accedere alla sezione “Cashback”;

selezionare una delle due opzioni: “Registra la tua targa” oppure “Registra il Telepass o altri dispositivi”;

seguire le indicazioni mostrate per completare l’operazione.

In alternativa, è possibile fotografare e inviare la ricevuta ritirata per ottenere il Cashback Autostrade. Questa la tabella con tutti i dettagli sul rapporto tra lunghezza del viaggio e minuti di ritardo, utile al calcolo del rimborso.

Il via è dunque fissato per domenica 1 maggio. Si partirà dai 10 minuti di ritardo per viaggi fino a 99 chilometri. Chiudiamo con il commento di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. Fa riferimento al piano da oltre 21 miliardi messo in campo dalla società per l’ammodernamento delle rete.

… cerchiamo di offrire un ristoro e di venire incontro alle esigenze dei nostri utenti. L’iniziativa del Cashback Targa è solo l’ultimo step di un percorso teso a migliorare l’esperienza di viaggio: si tratta per noi di un progetto fondamentale nella relazione con i viaggiatori, unico in Italia e in Europa.

Nel comunicato giunto in redazione si sottolinea che il servizio Cashback è già attivo dal 15 settembre 2021 per i viaggiatori e le aziende di autotrasporto con Telepass o altri sistemi di telepedaggio. Come scritto, con l’inizio del mese prossimo varrà per tutti, indipendentemente dal metodo di pagamento scelto, compresi i contanti e le carte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.