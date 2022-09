Cashback con Woolsocks: cos'è e come funziona

Ti sarà sicuramente capitato negli ultimi mesi di sentire parlare di cashback, ma forse non hai mai avuto l’occasione di approfondire l’argomento. Viene infatti sponsorizzato da influencer e aziende come un metodo per guadagnare denaro da una spesa, una piccola percentuale che viene “restituita” permettendo così di risparmiare. Ma sarà davvero così? In questo articolo ti spiegheremo cosa è il cashback e perché Woolsocks è una tra le migliori piattaforme a cui rivolgersi per intraprendere questo percorso di risparmio.

Cosa è il cashback e come funziona?

Iniziamo con la domanda principale: cosa è il cashback? Si tratta di un processo che permettere di ricevere una parte di spesa come ricompensa acquistando da uno specifico negozio o attività. In poche parole non è altro che un piccolo “incentivo” finanziario sfruttato dai commercianti per promuovere determinati prodotti e servizi, da non confondere con buoni sconto o punti fedeltà. Gli acquirenti, dal loro punto di vista, potranno invece risparmiare sulla spesa.

Esistono diverse tipologie di cashback, che restituiscono ovviamente percentuali di denaro differenti. Solitamente queste offerte sono proposte da banche o aziende fintech ai propri clienti, ma esistono anche alcune piattaforme specializzate come Woolsocks che raccoglie oltre 35 mila negozi partner che offrono vari incentivi di cashback ai propri clienti. Il funzionamento è semplice: basta scaricare l’applicazione dedicata, collegare i conti bancari e scegliere dove ricevere i premi cashback.

Come ricevere il cashback con Woolsocks

Come abbiamo anticipato, Woolsocks propone una vasta gamma di premi cashback ai propri utenti caratterizzati dall’assenza di commissioni o spese nascoste. Ti basta scegliere cosa acquistare da uno degli oltre 35 mila negozi partner: la percentuale massima che puoi ottenere attraverso l’utilizzo della piattaforma è del 35% della spesa totale. Oltre al cashback tradizionale, inoltre, è presente una ricompensa aggiuntiva fino al 4% su tutti gli acquisti presso marchi popolari.

Tra le funzioni più interessanti, ricapitolando, è utile menzionare la possibilità di gestire non soltanto le proprie spese di cashback ma anche i propri conti all’interno di una unica applicazione. È inoltre possibile cancellare i propri abbonamenti dimenticati con un solo click e donare alle cause che più ti stanno a cuore. Iscriviti a Woolsocks gratuitamente per iniziare subito a risparmiare: puoi farlo tramite questo link.

