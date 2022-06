Cashback e Lotteria: il M5S torna all'attacco

Proprio nelle ore in cui scatta il POS obbligatorio, si torna a parlare di due iniziative messe in campo nel recente passato con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo dei pagamenti elettronici: stiamo parlando del Cashback di Stato e della Lotteria degli Scontrini. La prima è stata archiviata anzitempo a metà 2021. La seconda è invece ancora attiva, seppur registrando un tasso di partecipazione ben inferiore rispetto alle aspettative.

Pagamenti elettronici, Cashback e Lotteria degli Scontrini

A riportarle in auge è un ordine del giorno presentato questa settimana alla Camera, dalla deputata Valentina Corneli del Movimento 5 Stelle. Si è inserito nella discussione a proposito delle misure contenute nel PNRR per disincentivare la circolazione del contante. Ne riportiamo di seguito un estratto.

… emerge, allora, la necessità di individuare misure compensative che vadano nel senso di indennizzare o, meglio, agevolare chi virtuosamente mette a disposizione o utilizza i nuovi strumenti di pagamento e fatturazione elettronica. Misure, almeno in parte, già saggiate con estremo successo con la campagna Cashback e Lotteria degli Scontrini poste in essere a ridosso del lockdown imposto dalla pandemia.

L’effetto innescato dal Cashback, seppur accessibile per un periodo relativamente breve, è stato importante e tangibile. La prospettiva di ottenere un rimborso sulle spese effettuate, indipendentemente dalla loro natura, ha convinto milioni di italiani a passare a carte e applicazioni. Viene ora avanzata la proposta di replicare. Questa la richiesta sottoposta al Governo.

… valutare l’opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio, di introdurre misure di incentivo per l’utilizzo degli strumenti di pagamento e di fatturazione elettronica.

Arriverà il Cashback Fiscale

Nonostante le pressioni del M5S, difficilmente si assisterà a una reintroduzione del Cashback di Stato nella formula sperimentata per un solo semestre (o poco più) tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Alle porte c’è però il Cashback Fiscale. Permetterà ai cittadini di ottenere un rimborso pressoché immediato sulle spese detraibili, a partire da quelle mediche. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare l’approfondimento dedicato.

Per quanto riguarda invece la Lotteria degli Scontrini, mai interrotta, sono in arrivo novità significative come quella legata alle vincite istantanee. L’obiettivo è semplificare le procedure attuali. Di conseguenza, si andrebbe a incentivare la partecipazione da parte dei cittadini.

