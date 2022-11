Cashback, ricarica e sicurezza: quanto conviene una carta Hype?

Cashback, ricarica e sicurezza: una carta Hype conviene veramente? Cominciamo col dire che si tratta di una prepagata appartenente al circuito MasterCard e che possiede un IBAN.

Le versioni sono tre: Hype, Hype Next e Hype Premium. Con la prima non sono previsti costi di gestione, con la seconda ammontano a 2,90 euro al mese e con la terza a 9,90 euro al mese.

Cashback, ricarica e sicurezza di carta Hype

Conto virtuale senza spese, carta prepagata e funzione di pagamento tramite smartphone: ecco le caratteristiche di questo piano base.

E per quanto riguarda cashback, ricarica e sicurezza? I prelievi sono totalmente gratuiti presso gli ATM del gruppo Sella, mentre si paga una commissione se il prelievo viene effettuato dallo sportello automatico di un’altra banca.

Per quanto riguarda la sicurezza, è possibile monitorare le spese giornalieri direttamente dall’app e pagare tranquillamente online grazie agli ultimi sistemi di sicurezza.

Parlando di cashback, per tutti gli acquisti online tramite la carta si otterrà un rimborso pari al 10%. La presenza di promozioni in tal senso si può verificare nell’app andando alla sezione “Offerte”.

In questa pagina si può richiedere carta Hype base.

Hype Next e Premium

Carta Hype Next ha un canone mensile di 2,90 euro, quindi un costo annuo totale di 34,80 euro. Come per Hype base, i prelievi sono gratuiti presso gli sportelli ATM del gruppo Sella.

A differenza di Hype base, in cui la ricarica annuale è fino a 15.000 euro, qui è illimitata. I sistemi di sicurezza per i pagamenti online sono identici.

Il cashback con Hype Next è del 10%, e tra le aziende partner ci sono nomi come Amazon, Booking, Volagratis, Groupon, Unieuro, Yoox e Zooplus.

Per richiedere Hype Next, entrare in questa pagina.

Carta Hype Premium, invece, è la più esclusiva in termini di vantaggi offerti. Il canone mensile è di 9,90 euro, le commissioni di prelievo non si pagano agli ATM del gruppo Sella e si può prelevare gratuitamente all’estero.

I sistemi di sicurezza sono sempre gli stessi, così come il cashback. Per richiedere questa carta, cliccare qui.

