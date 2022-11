Cashback Tinaba, ricariche senza commissioni e condivisione spese

Si sente molto parlare del cashback Tinaba, così come delle sue ricariche senza commissioni e la possibilità di condividere le spese.

Ma cos’è Tinaba? È un ottimo strumento per gestire le spese giornaliere tramite una carta prepagata gratuita e piena di funzioni. La sua caratteristica peculiare? Essere priva di commissioni.

Attraverso l’app di Tinaba è possibile inviare gratuitamente denaro, ma anche risparmiare e condividere il denaro senza costi.

Le modalità social che vengono applicate in questo ecosistema digitale permettono a un utente lo scambio di denaro con i propri contatti e condividere con loro le spese.

Inoltre si possono raccogliere fondi per una giusta causa o per dare vita a progetti in comune e sfruttare la funzione Salvadanai per risparmiare.

Entrando in questa pagina si può procedere alla registrazione per sfruttare il 10% di cashback e tutte le altre incredibili funzioni.

Cashback Tinaba, ma non solo

Oltre al cashback Tinaba del 10%, che garantisce un rimborso su quanto speso, si avrà a disposizione un conto corrente associato con IBAN per ricevere pagamenti, effettuare bonifici, accreditare lo stipendio e pagare le bollette.

Insieme al conto si avrà gratuitamente anche una carta appartenente al circuito MasterCard con tecnologia contactless.

Per quanto riguarda i profili di conto, Tinaba propone la soluzione base gratuita Start con cui viene emessa una carta prepagata, la quale consente 12 prelievi senza commissioni presso gli ATM e fino a un massimo di 250 euro al giorno.

Tinaba Premium è, invece, un profilo di conto a pagamento, anche se il costo mensile è piuttosto contenuto, essendo soltanto di 3,99 euro.

Questo conto offre dei vantaggi rispetto a quello base: il credito extra di Power con commissioni già incluse, portale dedicato con sconti su oltre 500 marchi, assistenza telefonica dedicata e operatività bancaria priva di limiti.

Non è prevista l’imposta di bollo, la carta di debito MasterCard è gratuita, le ricariche conto sono illimitate e gratuite, così come i bonifici e i prelievi ATM.

