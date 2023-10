Cerchi un buon rendimento? Ecco ING Conto Arancio!

ING Conto Arancio è un conto deposito che garantisce un tasso di interesse massimo del 4%, sulle somme depositate per 12 mesi fino a 100.000€. Un’ottima opportunità se volete maturare i vostri risparmi con un tasso di interesse alto e conveniente.

È possibile richiederlo facilmente online, attraverso semplici passaggi. La promozione è valida se il conto viene aperto entro il 31 dicembre 2023.

Conto Arancio: ecco come avere un rendimento del 4%

Per beneficiare del rendimento più alto offerto da Conto Arancio, richiedete l’apertura del conto entro il 31 dicembre, facendo clic su “Apri conto Arancio” nella pagina web dedicata. Seguite tutti i passaggi, inserendo i dati necessari per richiedere l’apertura del libretto. Il tasso di interesse è valido per i primi 12 mesi dall’attivazione, su somme massime di 100.000€.

Il libretto non ha alcun tipo di vincolo: potete infatti mettere o togliere somme quando volete, mantenendo gli stessi interessi alla fine dell’anno. Il prodotto non ha alcun costo extra, operazioni come la rendicontazione online sono gratuite e incluse nel piano. Gli interessi maturati verranno accreditati sul conto alla fine dell’anno o alla chiusura.

Conto Arancio di ING è attivabile direttamente dall’area personale per coloro che sono già clienti della banca. In caso contrario, si può aprire il conto seguendo la procedura sopra indicata oppure richiedendo il libretto anche durante la procedura d’apertura del Conto Corrente Arancio, con un solo intestatario.

Al termine del periodo o al superamento della soglia dei 100.000€, gli interessi scenderanno all’1%. Il prodotto è riservato a chi non è già titolare del conto deposito e lo sottoscrive entro il termine riportato.

Presente in Italia da diverso tempo, a partire dal 2001, ING è una banca che vanta un ampio bacino di utenti e offre prodotti finanziari affidabili sia per le aziende che per i clienti privati, con una vasta gamma di tipologie, tra risparmio, mutui, investimenti e altro.

