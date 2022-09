Chargeback: cos'è e come richiederlo con Revolut

Sei titolare di un conto Revolut e vorresti sapere se è possibile effettuare un chargeback, magari a causa di una truffa? La risposta è sì: in questo articolo ti spiegheremo come fare, seguendo le direttive dell’azienda.

Chargeback: di cosa si tratta

Revolut è la soluzione di digital banking realizzata dalla società fintech Revolut Ltd con sede nel Regno Unito che offre – tra gli altri – anche un piano completamente gratuito senza costi di attivazione o canoni annui. Nota per la sua natura multivaluta, la carta circuito Mastercard propone un IBAN lituano che permette di effettuare bonifici internazionali e non soltanto limitati all’area SEPA.

Un chargeback è – di fatto – l’annullamento di una transazione (generalmente online) effettuata tramite carta, avviato dalla banca su richiesta del cliente – che è anche l’acquirente –in caso di problemi con l’esercente o il commerciante. Non si tratta quindi di un rimborso, come si è erroneamente portati a pensare: è in primis un meccanismo di protezione in caso di truffe o furti, ma è anche considerata “l’ultima spiaggia” se impossibile trovare un accordo con il venditore.

A tal proposito, il team di Revolut suggerisce infatti di contattare il venditore prima di intraprendere qualsiasi procedura di chargeback per cercare di trovare un accordo o una soluzione tra le parti. Se invece hai notato una transazione sconosciuta o un addebito ingiustificato che non trova soluzione né risposta altrove (ad esempio carta utilizzata da famigliari o abbonamenti a cui si è iscritti per errore), è meglio procedere con la richiesta di chargeback.

Come effettuare un chargeback con Revolut

Il team di Revolut mette a disposizione due modalità di richiesta: tramite modulo web online e attraverso l’applicazione per smartphone. Ti basterà accedere alla scheda “Account” e selezionare “Vedi tutto” in “Transazioni”, dopodiché seleziona la transazione per la quale desideri richiedere lo storno e fai tap o clicca su “Segnala un problema” e scegli l’opzione più adatta alla tua situazione. Segui la guida riportata a schermo e infine premi il pulsante di invio. L’assistenza Revolut offre un team dedicato all’argomento disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ancora non hai Revolut? L’iscrizione al piano base è completamente gratuita e ti permette di gestire le tue spese quotidiane con analisi e budget, inviare e ricevere denaro in oltre trenta valute senza commissioni, IBAN e bonifici istantanei e internazionali, oltre a una carta prepagata circuito Mastercard con plafond illimitato. Degne di menzione la gestione di cinque criptovalute (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash e XRP) e un sistema di cashback, funzioni salvadanaio, portafogli.

Registrandoti otterrai, inoltre, tre mesi di Revolut Premium gratis che offre numerose funzionalità extra come protezione viaggi, assicurazione e copertura acquisti.

