Circle vuol diventare una banca: la visione del CEO

Fondata nel 2013 come piattaforma utile per l'invio di denaro in modalità peer-to-peer, poi avvicinatasi al mondo delle criptovalute e più di recente a quello NFT, ora Circle punta al grande salto: mira a diventare una vera e propria banca commerciale registrata oltreoceano presso la Federal Reserve (la banca centrale USA). L'annuncio è giunto dalle pagine del blog ufficiale.

La visione di Circle, oltre USDC

Se accadrà, non sarà oggi né domani. Il CEO e co-fondatore Jeremy Allaire lo sa bene, consapevole di come il processo sia lungo e non certo privo di nodi da sciogliere. Si tratterebbe in ogni caso della prima realtà a farlo tra quelle in controllo di una stablecoin (USDC), una moneta digitale che a differenza di Bitcoin ed Ethereum ha il suo valore ancorato a quello del dollaro.

Una potenziale svolta per l'intero settore, non privo di attriti tra i rappresentanti della finanza tradizionale e quelli della sua incarnazione decentralizzata, fatta di blockchain, criptovalute, token e asset digitali. Riportiamo di seguito in forma tradotta un estratto del blogpost firmato dal numero uno di Circle.