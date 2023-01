Circle, il conto corrente per la famiglia pensato da Banca Sella

Banca Sella, oltre ai conti Start e Premium, propone Circle, una soluzione digitale per la gestione del denaro rivolta alle famiglie e alle persone che sono solite condividere le spese quotidiane.

Questo conto corrente permette di collegare insieme tutti i conti di un nucleo familiare, dei coinquilini oppure di un gruppo di amici.

Il conto può essere monitorato tramite l’app, in cui si possono tenere sott’occhio le operazioni di ogni persona e scambiare denaro.

Per sottoscrivere questo conto, basta accedere in questa pagina. Oltre ai servizi di mobile e home banking, il conto mette a disposizione per ogni intestatario una carta di debito e una carta prepagata.

Inoltre è possibile aprire due conti Start gratis entro il primo anno, inviare bonifici istantanei, prelevare gratuitamente presso gli sportelli ATM e richiedere una polizza Cyber per la tutela del nucleo familiare dai rischi informatici.

Conto Circle di Banca Sella: le funzionalità

Tutte le spese sostenute con il conto Circle possono essere analizzate via app. La funzione Statistiche+ consente, infatti, il monitoraggio e la gestione delle uscite e delle entrate degli intestatari del conto.

Inoltre, si può associare ogni singolo movimento alla persona che è stata coinvolta nella spesa. C’è anche un’altra interessante funzione, ossia di inviare e ricevere denaro in modo istantaneo tra i membri del network e i clienti di Banca Sella.

Farlo è abbastanza semplice: basta selezionare il nominativo del destinatario dalla rubrica del dispositivo e inviare la somma immediatamente.

Come detto in precedenza, con questo conto è prevista una polizza che protegge i dati personali dei vari membri dai rischi informatici.

L’utente può avvantaggiarsi di un servizio che monitora l’identità e di un supporto per la rimozione di virus e malware.

Ma quanto costa il conto mensilmente? Per i primi tre mesi, il canone è di 5 euro al mese, che passerà poi a 8 euro nei mesi successivi.

