Classe di Laurea L-11 Triennale in Lingue e Culture Moderne

La classe di laurea triennale L-11 in Lingue e Culture Moderne online è un percorso pensato per chi intende investire in formazione nel settore della traduzione e dell’interpretariato. La laurea in Lingue e Culture Moderne Online offre numerosi vantaggi d’inserimento perché si presta come il naturale trampolino di lancio nel mercato dell’editoria e del turismo, che, anche se in questi ultimi anni ha subito un’inflessione dovuta alla pandemia, adesso è in ripartenza.

In questa guida ti offriremo numerosi spunti di riflessione sulla classe di laurea triennale L-11 in Lingue e Culture Moderne online parlandoti delle università telematiche, degli sbocchi lavorativi che offrono e dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso L-11.

Lingue e Culture Moderne L-11 nelle Università Online

Il corso di laurea triennale L-11 in Lingue e Culture Moderne online viene offerto dall’Università Telematica eCampus, in questa tabella trovi tutte le informazioni di base che potrebbero interessarti prima di procedere all’immatricolazione:

Frequentare un’università online ti offre numerosi vantaggi:

I costi delle università online non si basano su un banale calcolo dell’ISEE ma hanno una retta fissa che può subire delle scoutistiche importanti sulla base di alcune convenzioni stipulate dagli atenei con altre Istituzioni e/o Associazioni;

Il trasferimento di università da una pubblica ad una telematica e viceversa è diventato estremamente semplice grazie alla pratica di riconoscimento cfu che può essere portata a termine direttamente online

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e sono senza test d’ingresso

Gli atenei online sono perfette università per lavoratori: ti permettono di studiare e professionalizzarti contemporaneamente grazie ad un sistema di erogazione didattica che si svolge interamente online. Puoi dedicarti ai tuoi esami nel tempo libero: la piattaforma di e-learning fornisce tutto ciò di cui hai bisogno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ti basterà una connessione ad internet ed un device con cui entrare

I titoli rilasciati sono riconosciuti dal MIUR e validi per sostenere concorsi pubblici e processi di selezioni in aziende italiane e straniere

Lingue e Culture Moderne L-11: gli sbocchi lavorativi previsti

Con la laurea triennale in Lingue e Culture Moderne online hai numerosi sbocchi lavorativi a cui accedere. Puoi, infatti, diventare:

Addetto Stampa

Interprete

Traduttore

Giornalista

Social Media Manager

Seo

Sem

Diplomatico

Archivista

Impiegato nelle istituzioni europee

Impiegato nella pubblica amministrazione

Consulente Linguistico

Venditore aziende import/export

Correttore di bozze

Ricercatore in campo linguistico

Trascrittore Forense

Non solo: avrai anche la possibilità, di diventare insegnante di Lingue in Istituti e Licei, dopo aver conseguito la Laurea Magistrale e aver ottenuto 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. Quando sarai pronto potrai tentare il concorso per l’abilitazione all’insegnamento e tentare di scalare la graduatoria per diventare ufficialmente docente. Nel prossimo paragrafo ti spiegheremo proprio questo: cercheremo di capire insieme quali sono le classi di concorso per la classe di laurea triennale L-11 in Lingue e Culture Moderne online e dove potrai esercitare una volta superate tutte le prove che ti attendono. Nel caso in cui dovessi avere dubbi o perplessità potrai sempre compilare il form che trovi a fine guida per rivolgerti direttamente ad un gruppo di esperti nel settore linguistico e chiedere direttamente a chi, prima di te, ha incontrato i tuoi stessi ostacoli.

Lingue e Culture Moderne L-11: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Per esercitare come insegnante, dopo la laurea triennale L-11 in Lingue e Culture Moderne online avrai bisogno di proseguire i tuoi studi conseguendo una laurea magistrale a scelta tra:

A questo punto avrai accesso alle seguenti classi di concorso di Lingue e potrai esercitare in Licei e Istituti Professionali:

A-23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

– Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) A-24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

– Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado

– Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado A-70 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena

– Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena A-71 – Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

– Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-72 – Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

– Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-73 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

– Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-77 – Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

– Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina A-78 – Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

– Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca A-79 – Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

– Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca A-80 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine A-81 – Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine A-83 – Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano

– Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano A-84 – Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

– Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano A-85 – Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca.

