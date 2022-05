Classe di Laurea LM-47: Magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

Il corso di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47) è uno dei percorsi più apprezzati per la preparazione che offre, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. Il piano di studi prevede l’approfondimento di materie che afferiscono all’ambito giuridico, economico, motorio-sportivo, psico-sociologico. In questa guida ti parleremo nel dettaglio del corso di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie e di tutte le opportunità che offre.

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie LM-47 nelle Università Online

La Classe di Laurea LM-47 all’interno del panorama delle università online riconosciute dal Miur è offerta solo dall’Università Telematica Pegaso. Tutte le informazioni che ti occorrono su Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie online (LM-47) le trovi comodamente riassunte in questa tabella:

Corsi di Laurea Online Corso Ateneo CFU Costo Management dello Sport e delle Attività Motorie Unipegaso 120 Da € 3.000 a € 3.000 richiedi info Piano di Studi

La scelta è obbligata in questo momento per chi intenda frequentare il corso di laurea online in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie ma non è escluso che più avanti altri atenei possano decidere di integrarlo all’interno della loro offerta formativa. D’altra parte questo tipo di corsi sono molto apprezzati dalle aziende: studiare online ti offre la possibilità di formarti e lavorare contemporaneamente, unendo all’esperienza teorica anche quella pratica, maturando esperienza sul campo.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno (a differenza degli atenei tradizionali) e puoi immatricolarti a Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie online (LM-47) anche da casa, in qualsiasi momento. L’unico requisito necessario è il possesso di un titolo di laurea triennale in una classe affine, quale ad esempio il corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22).

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie LM-47: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi di Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie online sono davvero moltissimi. Potrai lavorare in contesti diversi tra loro applicando il tuo interesse per la pratica sportiva e facendone una professione. Ecco una lista di profili ricercati all’interno del mercato del lavoro e abbinati alla Classe di Laurea LM-47 in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie:

Giornalista Sportivo

Procuratore Sportivo

Direttore sportivo

Promoter sportivo

Scrittore di Sport

Organizzatore di eventi sportivi

Gestore palestre e centri fitness

Dirigente Sportivo

Imprenditore nel mondo dello sport

Sport marketing manager

Sport communication manager

Gestore Impianti

Allenatore

Tecnico

Arbitro o giudice di gara

Potrai, poi, decidere di partecipare al concorso pubblico per l’abilitazione all’insegnamento e diventare docente di Scienze Motorie. Per farlo avrai bisogno di aver conseguito, oltre ai 120 cfu della laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie online, anche i 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche conseguibili in qualsiasi università frontale o telematica italiana. Nel prossimo paragrafo parleremo proprio di questo: le classi di concorso in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie LM-47: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Quindi cosa si può insegnare con la LM-47? Grazie alla laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47) puoi esercitare in scuole primarie e secondarie, licei e istituti tecnici, partecipando ad una delle seguenti classi di concorso:

A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

