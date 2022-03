Coinbase: un 2021 in grande crescita

Che l’universo delle criptovalute sia in forte espansione è ben visibile agli occhi di tutti, ma come si comportano gli Exchange e le piattaforme di trading che le trattano?

In questo ambito, così come in tanti altri, la qualità alla lunga paga. Sotto questo punto di vista, Coinbase è uno dei servizi del settore che ha visto una delle crescite più consistenti.

Grazie al suo debutto sul NASDAQ, avvenuto giusto poco meno di un anno fa, il noto Exchange ha fatto registrare già più ricavi nel primo trimestre del 2021 che rispetto a tutto il 2020, mantenendo poi un trend di continua crescita durante tutto l’anno solare.

Il continuo crescere degli iscritti e delle transazioni, in questo senso, non ha fatto che sottolineare come Coinbase risulti attualmente come uno dei migliori ambienti in cui effettuare trading di criptovalute (e non solo).

Nel primo trimestre del 2021 Coinbase ha guadagnato più di tutto il 2020: qual è il segreto del successo?

A rendere questa piattaforma una delle principali regine del settore sono in realtà diversi fattori. Primo fra tutti, senza ombra di dubbio, è il notevole “raggio d’azione” concesso da Coinbase. Attraverso questo servizio è possibile trattare, oltre ai classici Bitcoin, anche:

e tante altre altcoin più o meno famose che si stanno affacciando sul mercato.

Il wallet avanzato, disponibile anche per smartphone Android e iPhone, consente di gestire funzioni avanzate. Il più chiaro esempio, in tal senso, è la possibilità di impostare acquisti ricorrenti programmati.

A dimostrare, se ce ne fosse ancora bisogno, la bontà di Coinbase, vi sono anche i numeri da capogiro. Si parla infatti di più di 73 milioni di utenti verificati e attivi che operano abitualmente da più di 100 nazioni sparse in tutto il mondo.

D’altro canto, iscriversi a Coinbase è molto semplice. Bastano appena pochi minuti per poter essere pronti ad investire comodamente, anche dal proprio smartphone.