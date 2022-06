Coinbase cambia: addio Pro, benvenuto Advanced Trading

Coinbase sta cambiando. Nell’ottica di migliorare l’esperienza utente per quanti intendono portare avanti operazioni più evolute e complesse di trading sulle criptovalute, il gruppo ha pensato di modificare i propri profili tariffari e di servizio dando vita a qualcosa di nuovo.

Quel che va a succedere a partire da subito è la nascita del Coinbase Advanced Trading. Quel che andrà ad accadere entro la fine del 2022 è invece l’interruzione del precedente servizio Coinbase Pro, sostituito in tutto e per tutto dal nuovo profilo nascente.

Chi possiede un wallet Coinbase potrà scegliere come e se aderire al trading avanzato sfruttando le nuove opzioni. Chi era in possesso di un profilo Coinbase Pro, invece, troverà immediatamente facile alloggiamento sulla nuova interfaccia che il gruppo sta per portare sia online che sull’app.

Grazie al profilo “Advanced trading” è possibile imporre automatismi sulle proprie attività di investimento, accedere a grafici evoluti ed analisi approfondite, vivendo il trading in modo proattivo per avere maggiormente il polso della situazione sui propri capitali. Un wallet di alto profilo, insomma, per utenti che da Coinbase vogliono qualcosa di più di un semplice portafoglio sul quale detenere un pugno di criptovalute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.