Perché Coinbase non è FTX

Diversi investitori, dopo il recente crollo di FTX, hanno iniziato a mostrare una certa diffidenza nel mercato delle criptovalute. Non c’è dubbio che il settore sta affrontando difficoltà di liquidità, ma è altrettanto vero che non possiamo sempre fare di tutta un’erba un fascio e Coinbase lo ha voluto sottolineare con una nota ufficiale agli utenti.

Esistono quindi exchange ed exchange, tanto che quelli accreditati con regolarità trovano i momenti più opportuni per fornire chiarezza su queste sfide. Ciò permette ai clienti di queste piattaforme di sentirsi al sicuro e di accertarsi come il sistema sia conforme alle normative vigenti.

In qualità di società quotata in borsa negli Stati Uniti – ha specificato Coinbase – abbiamo costruito la nostra attività in modo tale da consentirci di essere trasparenti sul nostro track record, sulla solidità del bilancio e di gestire in modo efficace e prudente il rischio per i nostri clienti e per noi stessi.

Tutti possono aprire un conto su questo exchange. Iscriversi non costa nulla e si ha la possibilità di dare un primo sguardo al suo ecosistema. Le criptovalute elencate per l’investimento sono davvero tante e recentemente sono anche stati aggiunti derivati e collezioni NFT per ampliare la proposta di acquisto.

Coinbase non sta soffrendo il crollo di FTX

Coinbase ha assicurato a tutti i suoi clienti di non essere in difficoltà a causa del fallimento di FTX. Nella fase più concitata di questo episodio l’exchange aveva già specificato di essere poco esposto a FTX in una articolo pubblicato sul suo blog l’8 novembre 2022:

Abbiamo $ 15 milioni di depositi su FTX per facilitare le operazioni commerciali e le negoziazioni dei clienti. Non abbiamo esposizione ad Alameda Research e non abbiamo prestiti a FTX.

Inoltre, l’exchange Coinbase è particolarmente prudente nella gestione del rischio. Lo abbiamo visto ogni qualvolta vuole aggiungere criptovalute nell’elenco di quelle già quotate. A luglio 2022 la società a guida della famosa piattaforma di scambio aveva spiegato:

La gestione del rischio è un primo principio nella progettazione del nostro prodotto. Deteniamo i beni dei clienti 1:1. Qualsiasi attività di prestito istituzionale presso Coinbase è a discrezione del cliente e supportata da garanzie collaterali, che fungono da primo livello di protezione contro il potenziale contagio da default. La nostra prassi standard prevede la richiesta di oltre il 100% di garanzie collaterali e misuriamo sempre il rischio rispetto a un movimento di prezzo stressato sostanzialmente più elevato.

L’azienda ha un team di rischio esperto e dedicato. I membri di questo suo team contano decenni di esperienza nella gestione delle attività commerciali e creditizie. Infine, l’idea chiara che Coinbase ha da sempre avuto e che ora si sta rafforzando riguarda la necessità di avere “standard normativi forti e chiari“.

