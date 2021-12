Coinbase: problemi di connessione (risolti)

Le ultime 24 ore non sono certo state tra le più semplice per Coinbase: prima l'exchange ha erroneamente gonfiato il portafogli di alcuni utenti, poi si è trovato a dover gestire problemi di connessione che hanno impedito l'accesso alla piattaforma e, di conseguenza, le operazioni di trading.

A renderlo noto è stato il profilo ufficiale Twitter, con il post condiviso questa mattina in cui è stato reso noto il fix del problema. Ancora in fase di svolgimento, invece, l'indagine necessaria per comprendere cosa lo abbia causato.

Coinbase customers should no longer be experiencing connectivity issues, as this issue is now fully resolved. We’re continuing to investigate delays with some transactions, and we’ll provide further updates as we make progress here. We appreciate your patience with us today.

— Coinbase Support (@CoinbaseSupport) December 15, 2021