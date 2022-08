Coinbase valuta la fusione di ETH: perché è un bene per gli investitori

Coinbase non fa sconti a nessuno, nemmeno alle novità che saranno introdotte prima, durante e dopo l’attesissima fusione di Ethereum. La Ethereum Foundation ha previsto di intraprendere ufficialmente il passaggio dalla rete Proof of Work a quella Proof of Stake di ETH a partire dal 6 settembre 2022:

L’aggiornamento di Bellatrix è previsto per l’epoca 144896 sulla Beacon Chain – 11:34:47 UTC il 6 settembre 2022.

Paris, la parte della transizione del livello di esecuzione, verrà attivata da Terminal Total Difficulty (TTD) of 58750000000000000000000, previsto tra Sept 10-20, 2022. La data esatta in cui TTD viene raggiunta dipende dall’hash rate della prova di lavoro.

Una notizia che sta generando particolare interesse tra il pubblico della criptosfera. Giustamente lo stesso effetto lo sta avendo anche tra gli exchange più importanti. Difatti, proprio sull’exchange statunitense, settimana scorsa è approdato Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH).

Anche se questa scelta dimostra una certa attenzione da parte dell’exchange, introducendo un token di staking liquido, la società ha fatto sapere di voler valutare la fusione con particolare attenzione. Una sorta di prudenza intelligente per fornire ai suoi clienti la stessa sicurezza che ha con le altre criptovalute.

Coinbase e l’approccio ai fork ETH

Coinbase è stato chiaro. Nonostante tutto questo fermento nei confronti della fusione The Merge, valuterà qualsiasi fork ETH Proof of Work con la stessa attenzione che viene riservata alle altre risorse digitali. Infatti, il 25 agosto 2022, aggiornando un post pubblicato il 16 agosto, la società ha specificato:

In Coinbase, il nostro obiettivo è elencare ogni risorsa legale e sicura da elencare, in modo da creare condizioni di parità per tutte le nuove risorse create in crypto, continuando a proteggere i nostri clienti. Qualora si verificasse un fork di ETH PoW a seguito di The Merge, questo asset verrà rivisto con lo stesso rigore di qualsiasi altro asset quotato sul nostro exchange.

Perciò puoi stare certo che la sicurezza non mancherà in questa piattaforma. Apri tu stesso un conto gratuito su Coinbase Exchange e scopri tutte le funzionalità disponibili. Lo scambio garantisce che acquistando risorse ETH, queste saranno al sicuro durante la fusione The Merge.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.