Coinbase Wallet: Apple blocca il trasferimento di NFT

Coinbase ha comunicato che l’app Wallet per iOS non permette più lo scambio di NFT perché Apple pretende il pagamento della commissione del 30%. L’azienda guidata da Brian Armstrong ha tuttavia sottolineato che la richiesta è inattuabile, in quanto App Store non supporta i pagamenti in criptovalute. La questione ha sollevato nuovamente critiche contro il monopolio di Apple.

Apple chiede l’impossibile

A fine ottobre, Apple ha aggiornato le linee guida per gli sviluppatori, specificando al punto 3.1.1 che deve essere utilizzato il sistema di pagamento in-app per vendere gli NFT. Non è consentito invece usare NFT e criptovalute per gli acquisti in-app.

Coinbase ha comunicato che l’app Wallet per iOS non permette più lo scambio degli NFT. La funzionalità è stata eliminata per ricevere l’approvazione dell’ultima versione. In pratica, Apple vuole il 30% della “gas fee”, ovvero la commissione pagata dagli utenti per compensare il dispendio di energia necessario per convalidare le transazioni sulla blockchain di Ethereum.

You might have noticed you can't send NFTs on Coinbase Wallet iOS anymore. This is because Apple blocked our last app release until we disabled the feature. 🧵 — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022

C’è solo un piccolo “problema”: App Store non supporta i pagamenti in criptovalute. Coinbase sottolinea giustamente che la richiesta di Apple è assurda.

For anyone who understands how NFTs and blockchains work, this is clearly not possible. Apple’s proprietary In-App Purchase system does not support crypto so we couldn’t comply even if we tried. — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022

La conseguenza più grave delle nuove regole è che gli utenti iOS non possono più trasferire gli NFT in altri wallet o regalarli a qualcuno.

The biggest impact from this policy change is on iPhone users that own NFTs – if you hold an NFT in a wallet on an iPhone, Apple just made it a lot harder to transfer that NFT to other wallets, or gift it to friends or family. — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022

In attesa di una soluzione, Coinbase consiglia agli utenti di installare l’estensione Wallet per Chrome. Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha dichiarato che il monopolio di Apple deve essere fermato. Se può chiedere il 30% per ogni trasferimento di NFT, allora presto chiederà il 30% per ogni transazione bancaria o compravendita di azioni.

If they can lawfully add a 30% Apple Tax to all NFT transactions, then they can lawfully add a 30% Apple Tax to all online banking and stock trading transactions. The App Store monopoly is seizing control of the American economy. Apple must be stopped! https://t.co/zTV8iVFUfm — Possibly Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 1, 2022

L’argomento è stato più volte affrontato da Elon Musk, ma sembra che abbia trovato un accordo pacifico con Tim Cook.

