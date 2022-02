Coinhouse permette di comprare crypto a partire da 20€

Altra piattaforma interessante che abbiamo trovato in rete che permette di investire in modo sicuro e con capitali anche abbastanza contenuti per cominciare a muovere i primi passi nell’ottica crypto è quella di Coinhouse, che permette di aprire un conto in modo rapido con verifica dell’identità e possibilità di iniviare a investire a partire da 20€.

Ci sono vari servizi offerti dalla piattaforma che permettono di capire come funzionano i meccanismi del mondo degli investimenti sia più speculativi come quelli crypto scegliendo gli asset su cui investire, sia andando a diversificare da parte di persone che come esperti compongono un portafoglio che si deve bilanciare.

Investire in crypto in modo semplice

La scelta diventa dunque libera per chi sa muoversi da solo, e all’interno della piattaforma ci sono anche servizi complementari come il Conto Premium che permette di ottenere contenuti esclusivi e tariffe ridotte, a fronte anche di formazione per diventare un investitore esperto.

Per chi invece non ha tempo o non vuole approfondire in modo netto è possibile aderire ai 4 portafogli costruiti dal team Coinhouse, volendo anche scegliendone più di uno, suddividendo quello che è il rischio delle operazioni a fronte della costituzione seguendo profili di rischio diversi.

Sulle criptovalute la volatilità è comunque alta, ma è possibile abbassare il rischio prendendo solo crypto ad alta capitalizzazione, che dunque si muovono in modo netto ma comunque “contenuto” rispetto agli standard del mercato. Prendendo invece progetti a capitalizzazione più bassa il rischio è molto più alto sia nell’ottica di rialzo che in quella di ribasso, cosa non da poco.

Inoltre è possibile mettere a rendite le proprie stablecoin ad un tasso fino al 6% mettendo i propri capitali a rendere ad oggi sopra il livello di inflazione, preservandoli.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi