Coinhouse: Piattaforma professionale di investimento francese

Sulla piattaforma francese Coinhouse è possibile iniziare a fare trading online. La piattaforma è attiva dal 2015 e ha come principali servizi quello di gestione e transazione di criptovalute; si tratta di una piattaforma seria e trasparente tanto che è stata attestata anche dall’autorità dei mercati finanziari francese.

Il concetto era quello di offrire uno spazio fisico nel cuore di Parigi che riunisse la comunità francese appassionata di blockchain e criptovalute, per condividere idee e confrontarsi su questi argomenti. In questo spazio era possibile acquistare e vendere rapidamente criptovalute. Viene anche lanciata una piattaforma online che inizialmente offriva l’acquisto e la vendita di Bitcoin ed Ethereum.

Investi con coinhouse in crypto da soli 20€

Accedendo al sito attraverso tre semplici step si può incominciare subito ad investire, infatti dopo aver effettuato il log in, aperto un conto e verificato la propria identità è possibile acquistare le prime proprie criptovalute con carta di credito o bonifico bancario a partire dai soli 20€.

Coinhouse tende a ricordare, inoltre, che sono presenti oltre 5000 criptovalute ad alto rischio, ma attraverso un team di esperti essa offre una selezione di oltre 30 criptovalute tra le più performanti, analizzate e raccomandate per i primi approcci. Inoltre è presente anche la possibilità di accedere ad un conto premium che offre servizi aggiuntivi, commissioni ridotte e contenuti esclusivi (tra i quali ad esempio un consulto con un avvocato fiscalista per citarne uno).

Per i clienti più avanzati poi c’è l’opzione conto “platinum” che offre: la possibilità di avere un consulente personale, accesso in anteprima ai nuovi prodotti della piattaforma, tariffe ridotte a partire da investimenti elevati (200 000€) ed avere bilanci degli investimenti per semplificare le dichiarazioni fiscali.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi