Combattere l'inflazione azzerando i costi: ecco SelfyConto

L’Italia deve fare i conti con un’inflazione annua al +8,9% che riduce il potere d’acquisto dei risparmiatori. Per contrastare la corsa dei prezzi è, quindi, necessario prendere le giuste contromisure e trovare gli strumenti migliori per gestire il proprio denaro.

A venire in soccorso ai risparmiatori è Banca Mediolanum con il suo SelfyConto. Si tratta di un conto corrente completo che consente di accedere a tanti vantaggi a costo zero. Basta accreditare lo stipendio, ad esempio, per poter contare su di un tasso di interesse del 2% sulle somme vincolate a sei mesi.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, i bonus non finiscono qui. Il canone del conto è azzerato, la carta di debito è inclusa ed è possibile ottenere Buoni Amazon in regalo invitando amici e familiari.

Con SelfyConto si azzerano i costi di gestione del denaro e si compatte l’inflazione

La proposta di Banca Mediolanum, in questo momento, si caratterizza come la scelta giusta per gestire il proprio denaro. Grazie a SelfyConto, infatti, si azzerano i costi di gestione, eliminando spese fisse e commissioni, e si ha la possibilità di sfruttare un tasso di interesse agevolato particolarmente conveniente.

Scegliendo il conto corrente proposto da Banca Mediolanum è possibile contare su:

canone mensile azzerato per il primo anno e azzerabile successivamente invece che 3,75 euro al mese (basta sottoscrivere uno dei prodotti finanziari di Banca Mediolanum o avere un patrimonio gestito da almeno 15 mila euro); per tutti gli Under 30, invece, il canone è sempre azzerato

per il primo anno e azzerabile successivamente invece che 3,75 euro al mese (basta sottoscrivere uno dei prodotti finanziari di Banca Mediolanum o avere un patrimonio gestito da almeno 15 mila euro); per tutti gli Under 30, invece, il canone è sempre azzerato carta di debito sempre inclusa ed utilizzabile per acquisti e prelievi senza commissioni in area euro; la carta è compatibile con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

sempre inclusa ed utilizzabile per acquisti e prelievi senza commissioni in area euro; la carta è compatibile con bonifici senza commissioni in area euro

in area euro possibilità di richiedere la Mediolanum Credit Card , una carta di credito a saldo con plafond da 1.500 euro e possibilità di dilazionare gli acquisti fino ad un massimo di 2.400 euro; la carta costa 12 euro all’anno

, una carta di credito a saldo con plafond da 1.500 euro e possibilità di dilazionare gli acquisti fino ad un massimo di 2.400 euro; la carta costa 12 euro all’anno tasso di interesse del 2% sulle somme vincolate a 6 mesi impostando l’accredito dello stipendio.

Con SelfyConto, inoltre, è possibile ricevere 40 euro in Buoni Regalo Amazon (fino ad un massimo di 200 euro) per ogni amico invitato che attiva il conto di Banca Mediolanum entro il 31 ottobre. Il conto corrente può essere richiesto e gestito interamente online, anche grazie all’app Mediolanum. Per i clienti che scelgono SelfyConto, inoltre, c’è la possibilità di accedere a tutti i prodotti finanziari di Banca Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.