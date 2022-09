Combatti l'inflazione: investi a basso rischio e a lungo termine

Moneyfarm è un servizio di gestione patrimoniale. Più precisamente, si tratta di un servizio di consulenza finanziaria indipendente.

Non si occupa di gestione della liquidità, ma soltanto del risparmio a medio e lungo termine. Per i clienti retail, Moneyfarm costruisce una soluzione d’investimento basata sul profilo del loro patrimonio, delle loro caratteristiche finanziarie e del loro orientamento al rischio.

Moneyfarm ha anche un piano di accumulo, sicuramente più accessibile, con un limite di 100 euro al mese.

Come funziona la gestione patrimoniale con Moneyfarm

La sottoscrizione della gestione del patrimonio è l’esternalizzazione della gestione di un cliente a uno specialista.

Moneyfarm gestisce i fondi per conto del cliente, cercando di ottenere dei rendimenti che siano in linea con il suo piano d’investimento e rispettando i livelli di rischio stabiliti nel mandato. Il gestore è anche responsabile di tutti gli obblighi fiscali per conto del cliente.

La gestione del patrimonio di Moneyfarm consente ai clienti di proteggere e valorizzare il proprio capitale nel lungo periodo, massimizzando le opportunità di rendimento, definendo i percorsi di investimento in linea con le loro esigenze e gestendoli a lungo termine.

Per capire gli obiettivi, Moneyfarm richiede la compilazione di un questionario online per identificare il profilo dell’investitore e scoprire, insieme ai consulenti, il piano di investimento più adatto.

Una volta definito il portafoglio di investimento, si potrà iniziare ad investire cliccando qui, andando in alto su Servizi/Gestione patrimoniale e cliccando poi su “Inizia ora” per aprire un account.

Non sono previsti vincoli ed è possibile incrementare l’investimento in modo periodico senza costi aggiuntivi attraverso il Piano di Accumulo di Moneyfarm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.