Come acquistare azioni in modo semplice e intuitivo e a zero commissioni

Investire è diventato da tempo alla portata di tutti con gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione. Basta una connessione e uno smartphone per investire in modo intelligente sia se si è preparati, sia se si muovono i primi passi. Ne parliamo spesso qui su Punto Informatico perchè ci sono puntualmente delle promo che permettono di avere bonus o risparmiare sulle commissioni. Oggi andiamo proprio sulle commissioni azzerate.

eToro è una piattaforma ottima per chi vuole muovere i primi passi nel mondo degli investimenti e vuole procedere può rivolgersi a questa piattaforma che è in grado di soddisfare sia l'utente novizio che quello più preparato con delle funzionalità esclusive e una interfaccia ottima sia da pc che da smartphone. Con l'app è infatti possibile aprire e chiudere operazioni letteralmente in due click.

Zero commissioni e semplicità

Attualmente è attiva una promozione che permette di investire acquistando azioni e titoli che si trovano in piattaforma con zero commissioni, praticamente nulle in modo da investire il 100% del capitale senza perdere parte del denaro investito in costi di servizio. Questo permette di ottimizzare al meglio la spesa e allo stesso tempo riuscire a sperimentare l'utilizzo della piattaforma senza andare a spendere nulla.

Ricordiamo che si può anche aprire un account gratuito che permette di avere del denaro virtuale da investire magari seguendo una propria strategia di trading per vedere come performa, in quanto tutte le quotazioni cambiano in tempo reale seguendo il mercato, e arrivando dunque a offrire la possibilità di test estesa.

Allo stesso tempo gli utenti meno esperti possono scegliere di seguire i movimenti dei trader professionisti che operano sulla piattaforma i cui portafogli di titoli, azioni e obbligazioni sono pubblici, e replicare magari i loro movimenti.

Presente anche una sezione di community dove confrontarsi con altri investitori. Offerta completa che copre esigenze di ogni utente.