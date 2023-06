Come aprire partita IVA: perché affidarsi a FlexTax conviene

Aprire una partita IVA per iniziare la propria attività da freelance diventa oggi più semplice: grazie a FlexTax, infatti, è possibile accedere ad un servizio di assistenza fiscale completo e ricco di funzionalità. Per i “nuovi” liberi professionisti è anche possibile includere nel servizio l’apertura della partita IVA. Il servizio è interamente digitale ma i consulenti di FlexTax possono essere contattati anche in via telefonica.

Per accedere all’offerta completa, è necessario attivare il piano Plus che prevede un costo di 279 euro + IVA all’anno. Nel costo dell’abbonamento è inclusa la dichiarazione dei redditi, la fatturazione elettronica e molti altri servizi. Tutti i dettagli in merito sono disponibili di seguito:

Perché conviene aprire partita IVA con FlexTax

Affidarsi ad un team di consulenti qualificati, facilmente contattabili online, e ad una piattaforma in grado di garantire l’utilizzo della fatturazione elettronica e vari strumenti di gestione della contabilità è sicuramente la scelta giusta. In più, per chi sceglie FlexTax c’è la possibilità di poter contare su:

dichiarazione dei redditi ogni anno

elaborazione degli F24 e delle quietanze

assistenza fiscale telefonica oltre che digitale

Per tutti i nuovi liberi professionisti, invece, nel piano proposto da FlexTax è inclusa l’apertura della partita IVA e tutte le pratiche collegate. Il costo del servizio è di appena 279 euro + IVA ogni anno. Si tratta di una spesa minima, nettamente inferiore a quanto richiederebbero molti commercialisti “tradizionali” (senza offrire il supporto di una piattaforma online sempre disponibile e la comodità dell’assistenza via ticket).

Da notare, inoltre, che FlexTax è disponibile anche in versione gratuita. Il piano base, infatti, non ha alcun costo ma comprende anche l’assistenza fiscale (10 ticket annuali) e può rappresentare un’ottima soluzione per iniziare a “familiarizzare” con la piattaforma. Per tutti i dettagli sul servizio e per aprire la partita IVA con FlexTax è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale qui di sotto.

