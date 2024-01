Come Borroe Finance potrebbe superare il successo di Cardano e Polygon

In seguito all’approvazione da parte della SEC degli ETF su Bitcoin spot, il settore delle criptovalute ha registrato una crescita impressionante dell’ecosistema e dei prezzi. In particolare, Cardano (ADA) e Polygon (MATIC) hanno registrato notevoli aumenti di valore e attività blockchain. Nonostante ciò, Borroe Finance ($ROE) è emersa con il potenziale di superare queste migliori criptovalute.

Analizziamo queste migliori altcoin per determinare la posizione di $ROE.

Borroe Finance ($ROE) raccoglie 2,5 milioni di dollari di finanziamenti

Pur essendo solo a metà della fase di prevendita, Borroe Finance ($ROE) ha accumulato oltre 2,5 milioni di dollari di finanziamenti. Il rapporto è disponibile sul sito ufficiale della società. Mostra il crescente interesse degli operatori sul mercato per Borroe Finance ($ROE) e per l’intero ecosistema DeFi.

Il crescente entusiasmo per Borroe Finance ($ROE) deriva dalla sua applicabilità collettiva nella sfera Web3 e DeFi. Borroe Finance è una piattaforma decentralizzata che consente agli utenti di Web3 di trarre vantaggio dai loro contributi allo spazio Web3. Aiuta i creatori di Web3 a convertire i loro guadagni futuri in denaro immediato.

Inoltre, il suo token nativo, $ROE, rappresenta un’opportunità redditizia per realizzare profitti sostanziali. Borroe Finance ($ROE) è aumentato del 90% passando da 0,0100 $ nella fase di prevendita beta a 0,0190 $ nella quarta fase. Nel frattempo, un’altra opportunità attende gli investitori per guadagnare un ROI del 110,5% quando Borroe Finance ($ROE) raggiungerà il suo prezzo di prevendita finale, quando apparirà ufficialmente sui DEX e sui CEX.

Grazie a questa proiezione, Borroe Finance ($ROE) ha superato gli asset che gli investitori ritengono essere le migliori criptovalute da acquistare, tra cui Cardano (ADA) e Polygon (MATIC).

Cardano sale dopo l’annuncio dell’ETF della SEC

Alla chiusura delle sessioni di trading del 10 gennaio, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato l’approvazione del tanto atteso exchange-traded fund (ETF) sul Bitcoin. La notizia ha provocato un’onda d’urto nel mercato delle criptovalute, con un impatto significativo sulla criptovaluta di punta e su molte altre altcoin. Uno degli asset digitali che ha beneficiato delle notizie sulle criptovalute è Cardano (ADA).

In seguito alla notizia, Cardano (ADA) è passato in modalità rialzista, recuperando i livelli di prezzo ceduti nelle settimane precedenti. Allo stesso tempo, il numero di wallet in possesso di Cardano (ADA) è aumentato drasticamente. Questa reazione ha dimostrato che i sostenitori di Cardano (ADA), tra gli altri, sono euforici dopo aver ricevuto la notizia.

Al fine di mettere le cose in prospettiva, Cardano (ADA) ha registrato un’impennata del 17,29%, passando da 0,49 $ dell’8 gennaio, in seguito all’anticipazione dell’ETF, a 0,58 $ dopo l’approvazione. Sebbene Cardano (ADA) abbia testato solo brevemente l’area di 0,60 $, gli esperti si aspettano che ADA riveda questa fascia di prezzo. Il ritorno a 0,60 $ richiede un aumento del 3,4% del prezzo di ADA.

Polygon annuncia la fase 2 dello sviluppo di ZkEVM

In un recente aggiornamento, Polygon (MATIC), il protocollo layer-2 basato su Ethereum, ha annunciato l’inizio della seconda fase di sviluppo della rete zkEVM. Polygon (MATIC) ha rivelato i progressi l’11 gennaio in una pubblicazione sul suo sito ufficiale. Dopo aver testato la sua infrastruttura per 10 mesi, Polygon ritiene che sia giunto il momento di creare applicazioni decentralizzate (dApp) su zkEVM.

Durante la prima fase di sviluppo di zkEVM, Polygon si è concentrata sulla scalabilità, sulla resilienza e sulla costruzione di un solido sistema di sicurezza. Nella seconda fase, Polygon distribuirà dApp che opereranno sul layer zk-Rollup a conoscenza zero della rete. Polygon intende lanciare la zkEVM sul mercato a marzo..

In questo contesto, Polygon (MATIC) è salita del 16,10% da 0,80 $ a 0,93 $ tra l’8 e il 12 gennaio. Gli esperti ritengono che l’attesa per questo sviluppo farà salire il prezzo di MATIC nei prossimi giorni. Più precisamente, prevedono un aumento del 7,5% del prezzo di MATIC a 1,00 $.

