Come contrastare l'inflazione: ecco la proposta a zero spese di Banca Mediolanum

Per contrastare l’inflazione ed evitare che l’aumento dei prezzi riduca il valore della propria liquidità conservata sul conto è necessario poter contare su di un buon tasso di interesse. Per soddisfare quest’esigenza c’è oggi una nuova promozione di Banca Mediolanum che mette a disposizione di tutti i nuovi clienti che sceglieranno SelfyConto la possibilità di accedere ad un tasso annuo del 4% sulle somme vincolate a 6 mesi. La promozione si somma a tutti i vantaggi che caratterizzano SelfyConto, uno dei migliori conti online del settore bancario italiano.

SelfyConto di Banca Mediolanum contro l’inflazione: tasso del 4% sui depositi e spese azzerate

La promozione lanciata da Banca Mediolanum è da cogliere al volo per sfruttare un’arma (completamente gratuita) contro l’inflazione. Attivando SelfyConto si potrà accedere ad un conto corrente con:

canone azzerato per un anno e azzerabile successivamente (per gli Under 30 il canone è sempre azzerato)

per un anno e azzerabile successivamente (per gli Under 30 il canone è sempre azzerato) una carta di debito gratuita per pagare e prelevare senza commissioni in Europa; la carta supporta anche Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

per pagare e prelevare senza commissioni in Europa; la carta supporta anche Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay bonifici e tutte le altre principali operazioni eseguibili senza commissioni

possibilità di richiedere la Mediolanum Credit Card (carta di credito con plafond di 1.500 euro) al costo di 1 euro al mese

(carta di credito con plafond di 1.500 euro) al costo di 1 euro al mese tasso del 4% sulle somme vincolate a 6 mesi

accesso a vari servizi aggiuntivi opzioni per il credito, le tutele assicurative e altro ancora

La promozione di Banca Mediolanum, quindi, si rivela un’opzione ottima per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione. Con SelfyConto, infatti, è possibile accedere ad una soluzione completamente gratuita e ricca di vantaggi. Il tasso del 4% garantisce un plus ulteriore che consente di affrontare al meglio gli effetti dell’inflazione per i prossimi mesi.

