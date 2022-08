Come effettuare bonifici istantanei da smarpthone

Tra le diverse formule di pagamento disponibili al giorno d’oggi, quella dei bonifici istantanei rappresenta una delle più comode e avanzate.

Si tratta di un trasferimento di denaro in tempo reale, disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana. Il tutto avviene nel giro di pochi secondi tra la conferma del pagatore e l’effettiva ricezione del denaro sul conto di chi viene pagato.

Risulta facile intuire come, abbinare questo strumento a un conto online, possa costituire un vantaggio non da poco. La presenza di app mobile, in tal senso, offre infatti la possibilità di far circolare il denaro senza alcun tipo di attesa.

In questo contesto, qual è il tipo di piattaforma più indicata per effettuare questo tipo di transazione?

Bonifici istantanei: la comodità di trasferire denaro tra conti in tempo reale

SelfyConto è una piattaforma che, oltre a un conto online, offre ampio spazio d’azione per quanto riguarda le più comuni operazioni bancarie.

Oltre a poter pagare bollettini ed F24 infatti, questo consente anche di effettuare bonifici istantanei, il tutto attraverso una comoda app per smartphone. Ridurre tutti i vantaggi di SelfyConto a queste opzioni però, è a dir poco riduttivo.

Si parla di un servizio solido, offerto da un istituto bancario affermato come Banca Mediolanum. La carta di debito collegata al conto è gratuita e permette di effettuare prelievi ATM in zona Euro a costo zero.

L’app, oltre a una serie di report utili per gestire le spese, offre anche un efficiente sistema per bloccare la carta in caso di furto o smarrimento. Lato assistenza invece, va segnalata la presenza di un apprezzabile team di Bank Specialist al servizio dei clienti.

SelfyConto (e annessa carta) è disponibile a canone ZERO per gli under 30 mentre, per chi ha superato tale età, è comunque gratis il primo anno.

