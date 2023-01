Come effettuare bonifici online illimitati e gratuiti

I bonifici bancari sono uno strumento ideale per trasferire denaro e, nel contesto dei conti online, la comodità degli stessi aumenta esponenzialmente. Rispetto ad essi però, va detto, molte piattaforme applicano limiti o costi che li rendono poco fruibili.

In realtà, per chi cerca un servizio di online banking, l’accesso facilitato ad essi dovrebbe risultare una priorità tra le più sentite. Piattaforme come Conto Sella, tra i tanti vantaggi, vanno proprio a rendersi ideali per quanto concerne i bonifici online.

Attraverso questo conto digitale infatti, la possibilità di effettuare tali operazioni è del tutto gratuita e senza alcun tipo di limite.

Ciò è possibile anche in virtù delle solide basi di Conto Sella che può contare un istituto bancario a dir poco solido alle spalle come Banca Sella, capace di abbinare le certezze di una banca classica all’innovazione dei conti online.

Bonifici online gratis e senza limiti? Conto Sella è la scelta giusta

I bonifici online però, sono solo uno dei tanti vantaggi legati a questa piattaforma.

Banca Sella infatti, offre un’app mobile in grado di facilitare la gestione facilitata rispetto alla liquidità del correntista oltre che della carta di debito (proposta con il conto stesso).

Questa propone anche un sistema che funge da “aggregatore” rispetto a conti di altre banche. Ciò significa una gestione centralizzata delle stesse, con ulteriori vantaggi a livello di comodità.

Meritano una citazione anche i salvadanai digitali, che offrono un ottimo modo per risparmiare in questi tempi economicamente così difficili.

Il conto, dotato di IBAN italiano, offre la possibilità di effettuare (tramite la suddetta carta) prelievi gratis e illimitati da ATM Banca Sella e fino a 4 prelievi gratuiti al mese presso sportelli di altre banche.

La carta consente anche pagamenti contactless, oltre a supportare sistemi come Google Pay e Apple Pay.

Quanto costa Conto Sella?

Il piano base, ovvero Conto Start, viene proposto gratuitamente per i primi 3 mesi. Allo scadere di questo periodo, lo stesso viene a costare la cifra contenuta di appena 1,50 euro mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.