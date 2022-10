Come effettuare bonifici SEPA fino a 50.000€ senza costi aggiuntivi

I bonifici SEPA sono un ottimo modo per spostare denaro tra diversi conti bancari.

Quando si apre un conto però, è bene fare attenzione a quali limiti pone l’istituto in tal senso. In alcuni casi, i bonifici hanno un tetto massimo piuttosto basso, mentre in altri casi effettuare tale operazione ha un costo più o meno consistente.

Di fatto, per chi utilizza spesso questo strumento, anche dei costi piuttosto bassi possono accumularsi andando ad avere un peso non da poco sul bilancio annuale.

In questo contesto, Conto Arancio attraverso il suo modulo Zero Vincoli, offre condizioni a dir poco vantaggiose. Si parla infatti della possibilità di inviare bonifici SEPA fino a 50.000 euro, online o via telefonica, a titolo gratuito.

Un vantaggio non da poco che, come vedremo in seguito, non è però l’unico legato a questo apprezzatissimo conto online.

Non solo bonifici SEPA: ecco tutti i vantaggi legati a Conto Arancio

Aprendo questo tipo di conto e attivando il modulo Zero Vincoli è possibile, tra le altre cose, effettuare prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa senza spese. Inoltre, è possibile ottenere un libretto degli assegni gratis ogni anno.

Conto Arancio va anche oltre, proponendo una carta di credito gratis per il primo anno e dei conti deposito con interesse lordo al 2,50%. Condizioni vantaggiose che si vanno ad aggiungere alle tante certezze offerte dal servizio di ING, un vero e proprio pilastro del sistema bancario italiano.

E i costi? Il modulo Zero Vincoli è gratuito per chi effettua un accredito dello stipendio o della pensione (da almeno 1.000 euro) sul proprio Conto Arancio. In caso contrario, questo viene a costare la cifra contenuta di appena 2 euro mensili.

Una serie di vantaggi considerevoli, che rendono dunque Conto Arancio una delle soluzioni preferite dagli italiani nel contesto dei conti corrente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.