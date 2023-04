Come funziona una Carta di Credito gratuita e perché scegliere oggi Carta YOU

Una Carta di Credito gratuita è uno strumento di pagamento che presenta tutte le caratteristiche tipiche di una carta di credito tradizionale andando ad aggiungere la totale assenza di costi fissi e di commissioni legate all’utilizzo.

Tra i costi fissi rientra sia il canone di mantenimento che l’eventuale costo legato all’apertura e al mantenimento di un conto corrente con la banca che emette la carta. Tra le commissioni sull’utilizzo, invece, ci sono le commissioni sul prelievo e sui pagamenti, sia in Euro che in altre valute.

A rientrare completamente nella definizione di Carta di Credito gratuita è Carta YOU di Advanzia Bank. Questo strumento di pagamento, infatti, ha canone zero e presenta zero commissioni su prelievi e pagamenti, aggiungendo bonus aggiuntivi come la possibilità di rateizzare le spese e una polizza viaggi gratuita.

Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale linkato qui di sotto.

Carta di Credito gratuita: come funziona questo tipo di carta

Il funzionamento di una Carta di Credito gratuita è semplice. Questo tipo di carte presenta le stesse caratteristiche delle carte a pagamento: le spese sostenute vengono pagate il mese successivo (carte a saldo) oppure a rate (carte revolving).

Con una Carta di Credito gratuita però:

non ci sono costi di emissione

il canone è sempre zero

è sempre non ci sono commission i sulle operazioni come i pagamenti e i prelievi

i sulle operazioni come i pagamenti e i prelievi non ci sono costi indiretti, come le spese per l’apertura e il mantenimento di un conto corrente con la banca che ha emesso la carta di credito

Carta YOU: la Carta di Credito gratuita da richiedere oggi

Tra le migliori opzioni a disposizione di chi cerca una Carta di Credito gratuita c’è Carta YOU di Advanzia Bank. La carta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

utilizzo del circuito Mastercard

canone zero a tempo indeterminato

nessun obbligo di apertura di un nuovo conto corrente

zero commissioni su prelievi e pagamenti, anche per le operazioni effettuate all’estero

anche per le operazioni effettuate all’estero polizza viaggi inclusa gratis

possibilità di rateizzare le spese

Richiedere Carta YOU è facile e gratuito: basta collegarsi al sito ufficiale e inviare la richiesta di emissione. Il plafond della carta dipende dai requisiti presentati dal cliente e viene aumentato di mese in mese se il cliente salda le spese nei tempi corretti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.