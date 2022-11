Come gestire il denaro in famiglia, tra amici o coinquilini

Un conto corrente è uno strumento finanziario che tutti posseggono. Non è standardizzato, in quanto ogni banca offre cose diverse. E se si intende gestire il denaro in famiglia, tra amici o coinquilini, a chi rivolgersi? A Banca Sella.

In quanto fintech, questa banca gestisce un gran numero di cose. Oltre al Conto Start e al Conto Premium, mette a disposizione un Conto Circle per condividere le spese.

Analizziamo nei dettagli questa particolare tipologia di conto.

Gestire il denaro in famiglia: con Conto Circle si può

Prima di parlare di Conto Circle per gestire il denaro in famiglia, vale la pena menzionare anche gli altri due conti correnti di Banca Sella:

Conto Start: i prelievi sono illimitati e gratuiti da ATM Sella, di cui 4 al mese presso altri ATM. Anche i bonifici online in Italia e Paesi SEE sono illimitati e gratuiti. In fase di apertura del conto è possibile richiedere gratuitamente la carta di debito.

Conto Premium: a differenza del Conto Start, è possibile effettuare 6 prelievi gratuiti al mese da altri ATM, sono previsti i bonifici istantanei (2 gratis al mese) e, oltre alla carta di debito, una carta di credito, che è gratuita e va richiesta al momento dell’apertura del conto.

Andiamo adesso ad analizzare Conto Circle. Questo conto consente di costruire un network personale di conti connessi, in modo da dividere e monitorare le spese condivise con estrema facilità.

Il costo di mantenimento è di 8 euro al mese. Si avranno a disposizione fin da subito due conti Start, che il primo anno sono a canone gratuito, e infiniti Sella Junior per figli di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Anche qui il canone è gratuito.

Usando la funzione “Invia denaro”, sarà possibile inviare e ricevere denaro da altri conti in modo facile.

Basta semplicemente selezionare la persona interessata dalla rubrica telefonica e il trasferimento avverrà immediatamente. Per aprire Conto Circle accedere qui.

