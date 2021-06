Come guadagnare Bitcoin senza investire: metodi e opinioni

Di Bitcoin si parla ormai in ogni dove e sempre più persone comuni si avvicinano alle criptovalute, speranzose di poter guadagnare qualcosa o addirittura arricchirsi senza il minimo sforzo. Ovviamente la realtà è molto diversa: ormai i Bitcoin sono diventati difficili da ottenere e da comprare, vista l'elevata potenza di calcolo richiesta per creare nuova valuta dal nulla e il prezzo al dettaglio di una singola moneta (al momento in cui scriviamo abbondantemente sopra i 30.000 euro per un singolo Bitcoin).

Nonostante tutto è ancora possibile guadagnare Bitcoin senza investire nemmeno un soldo, utilizzando uno dei metodi visibili nei seguenti capitoli della guida. Ovviamente non aspettiamoci grandi guadagni o enormi quantità di Bitcoin: nella maggior parte dei casi avremo solo una frazione molto piccola di Bitcoin da conservare (nell'ordine del milionesimo di Bitcoin).

Si possono guadagnare Bitcoin nel 2021

Come accennato poco fa è possibile guadagnare Bitcoin nel 2021, anche se con il passare del tempo sarà sempre più difficile “estrarre qualcosa” che abbia un determinato valore: il treno del Bitcoin è ormai partito ed è difficile salirci in corsa ora che i prezzi della singola valuta sono alle stelle.

Questo non deve farci scoraggiare: con un po' di pazienza e con i metodi giusti è possibile guadagnare Bitcoin senza investire nemmeno un euro e, per chi invece non ha tempo da perdere, può prendere in considerazione l'acquisto diretto della criptovaluta.

Come guadagnare Bitcoin senza investire

Per cominciare subito a guadagnare qualche frazione di Bitcoin senza fare nessun tipo d'investimento, nei seguenti capitoli è possibile trovare tutti i metodi ancora validi per guadagnare Bitcoin gratis.

Vendere servizi e beni

Uno dei metodi più efficaci per ottenere dei Bitcoin prevede la vendita di un servizio o di un bene, scegliendo come valuta di scambio il Bitcoin. Vendendo oggetti, servizi dedicati, servizi d'informazioni ma anche beni comuni (come indumenti, scarpe, oggetti ma anche beni costosi come case, auto e barche) è possibile ottenere velocemente dei Bitcoin da inserire nel proprio portafoglio virtuale.

Per portare a termine questo tipo di transazione è necessario affidarci a siti esperti nella vendita e nello scambio di beni e servizi come Bitify o Purse, che offrono una sezione dedicata alla vendita di beni e di servizi con sistema di pagamento in Bitcoin. Ovviamente la quantità di Bitcoin che riusciremo a racimolare con questo metodo è direttamente proporzionale al valore del Bitcoin al momento della transazione: nella maggior parte dei casi riusciremo solo a racimolare qualche frazione infinitesimale, senza ottenere un gran guadagno nel lungo periodo.

Mining

Il metodo più “antico” per guadagnare Bitcoin senza investire prevede l'allestimento di un PC per il mining, ossia un computer dotato di hardware all'avanguardia per minare nuova criptovaluta. Questo processo è diventato decisamente difficile da attuare al giorno d'oggi, visto che la potenza di calcolo richiesta è decisamente molto elevata: non è più sufficiente avere una buona scheda video per poter minare con efficacia, considerando che difficilmente rientreremo delle spese indirette del mining (come il consumo di energia elettrica, dovendo lasciare il PC acceso H24).

Il guadagno ottenibile con il mining casalingo in solitaria è davvero molto risicato (tendente a zero man mano che passa il tempo), al punto da renderlo attualmente il metodo meno conveniente tra tutti quelli presentati nella guida.

Mining pool

Per aumentare le probabilità di minare Bitcoin è possibile realizzare un mining cooperativo o mining pool, sfruttando un server centralizzato per coordinare le operazioni di mining tra due o più persone. Lavorando insieme nel mining è possibile aumentare la potenza di calcolo per estrarre blocchi per la blockchain, così da aumentare le probabilità di ottenere frazioni di Bitcoin molto più consistenti rispetto al mining singolo.

Aumentando il numero di persone che partecipano al mining pool aumenta a dismisura anche il guadagno in termini di Bitcoin, ma ovviamente il guadagno ottenuto andrà diviso tra tutti i partecipanti. Ovviamente possiamo anche partecipare a mining pool già attivi senza doverne creare uno nuovo, prestando le nostre risorse per aumentare la potenza dei pool ben avviati.

Questo metodo è efficace solo se disponiamo di un buon numero di “minatori” da aggiungere al server e solo se ogni partecipante dispone di una scheda video molto efficace nel mining.

Faucet Bitcoin

Uno dei metodi più semplici per guadagnare Bitcoin senza investire prevede il prelievo di Bitcoin tramite i faucet, ossia dei veri e propri “rubinetti virtuali” che rilasciano piccole quantità di criptovaluta per chiunque apra il sito. Come contropartita i siti faucet presentano una quantità molto elevata di annunci pubblicitari e di pop-up, che dovremo aprire e visualizzare per poter prelevare la nostra “goccia”, ossia la frazione infinitesimale di Bitcoin regalata da questi siti.

I siti faucet dispongono spesso di un sistema anti-bot, affiancato da uno o più CAPTCHA, per evitare gli script automatici, evitando così di accumulare criptovaluta senza visualizzare gli annunci pubblicitari o senza seguire i percorsi o i link visualizzati nella pagina. Quando utilizziamo i siti faucet dovremo prestare molta attenzione, visto che gli annunci visualizzati non sono monitorati e potrebbero benissimo nascondere malware, adware o annunci difficili da rimuovere anche dopo la chiusura del browser.

Questo metodo non è raccomandabile per chi vuole ottenere dei Bitcoin in elevata quantità (magari aprendo più volte il sito nel corso della giornata), visto che la quantità di Bitcoin che “sgocciola” dal rubinetto è davvero molto risicata, senza considerare i rischi legati agli annunci pubblicitari.

Giochi MMOCG

Il metodo più divertente per guadagnare Bitcoin senza spendere nemmeno un soldo prevede l'avvio di alcuni giochi basati su blockchain, ossia giochi che ricompensano i giocatori più bravi con criptovaluta dedicata, così da poterla cambiare successivamente in Bitcoin (con tassi di cambio risicati, ma comunque interessanti). Spesso questi giochi appartengono alla categoria dei MMORPG, ossia i giochi di ruolo online massivi, che vengono rinominati per l'occasione in MMOCG (acronimo di Massively Multiplayer Online Cryptocoin Game).

In questi giochi ci confronteremo con gli altri avversari online e, in caso di vittoria, otterremo come ricompensa dei token: questi ultimi possono essere utilizzati nella stessa app per ottenere criptovaluta o venduta in cambio di Bitcoin su alcuni siti dedicati. Se non sapete da dove cominciare per iniziare a mettere da parte un po' di criptovaluta, i giochi MMOCG potrebbero essere la soluzione ideale, anche se ovviamente non aspettatevi guadagni enormi.

Cashback Bitcoin

Non abbiamo tempo da perdere con i metodi visti finora? Se vogliamo subito ottenere Bitcoin velocemente l'unico metodo sensato prevede l'acquisto di beni e servizi da siti che offrono cashback in Bitcoin. Alcuni siti come StormX permettono di comprare prodotti da siti famosi come eBay, ricompensando gli utilizzatori con un cashback basato su criptovalute (incluso il Bitcoin) ma solo al raggiungimento di una soglia minima di spesa.

Se siamo utenti che comprano molto online e vogliono ottenere un cashback interessante potrebbero prendere in considerazione questo metodo, così da riempire il portafoglio con la moneta virtuale già in circolazione.

Esistono app per guadagnare Bitcoin nel 2021?

Se vogliamo guadagnare Bitcoin direttamente da smartphone o tablet è possibile puntare sia sulle app giochi sia sulle app che ricompensano i giocatori che eseguono determinate azioni (come per esempio camminare o correre) con dei token liberamente scambiabili con Bitcoin o con altre criptovalute. Tra le app più interessanti per guadagnare Bitcoin troviamo:

Sweatcoin : quest'app permette di convertire i passi percorsi (in corsa o in camminata) in una criptovaluta dedicata, da spendere direttamente nello store per acquistare gadget e oggetti vari. Disponibile per Android e per iPhone.

: quest'app permette di convertire i passi percorsi (in corsa o in camminata) in una criptovaluta dedicata, da spendere direttamente nello store per acquistare gadget e oggetti vari. Disponibile per Android e per iPhone. Worldopo : un gioco in realtù aumentata (AR) in cui è possibile costruire fabbriche virtuali per generare risorse e criptovalute, espandendo il territorio o attaccando i territori dei nemici. I guadagni possono essere utilizzati per acquistare gadget o convertiti in valuta reale. Disponibile per Android e per iPhone/iPad.

: un gioco in realtù aumentata (AR) in cui è possibile costruire fabbriche virtuali per generare risorse e criptovalute, espandendo il territorio o attaccando i territori dei nemici. I guadagni possono essere utilizzati per acquistare gadget o convertiti in valuta reale. Disponibile per Android e per iPhone/iPad. Alien Run : altra app gioco in cui dobbiamo correre con un alieno in un percorso accidentato, accumulando frazioni di Bitcoin che possiamo riscuotere raggiunta la soglia minima di prelievo. Disponibile per Android e per iPhone/iPad.

: altra app gioco in cui dobbiamo correre con un alieno in un percorso accidentato, accumulando frazioni di Bitcoin che possiamo riscuotere raggiunta la soglia minima di prelievo. Disponibile per Android e per iPhone/iPad. StormX: store online dove è possibile acquistare prodotti vari, venendo ricompensati con uno speciale cash back in criptovaluta (possiamo scegliere tra Bitcoin, Ethereum, StormX e Litecoin). Disponibile per Android.

Installando queste app sul telefono o sul tablet è possibile guadagnare Bitcoin divertendoci o facendo altre attività come correre o acquistare tramite link dedicati.

Quanto si può guadagnare con i bitcoin?

Tutti i metodi descritti in alto permettono di guadagnare (nella migliore delle ipotesi) millesimi di Bitcoin, ossia una frazione molto piccola della criptovaluta più famosa al mondo. Questo significa che non potremo mai davvero arricchirci con nessuno dei metodi descritti ma è possibile comunque mettere da parte una certa quantità di Bitcoin, da conservare nel proprio portafoglio virtuale attendendo l'aumento del valore della moneta.

I metodi che permettono di guadagnare più Bitcoin sono il mining pool (specie se il pool scelto è molto grande) e i siti con Cashback Bitcoin.

Attenzione alle truffe

Quando parliamo di Bitcoin dobbiamo prestare particolare attenzione alle truffe online: sono tanti infatti i siti che promettono di ottenere Bitcoin senza sforzo o in cambio di qualcosa di facile da condividere (come per esempio un'email, un codice utente o un codice sconto).

In particolare consigliamo di prestare molta attenzione alle email di spam ricevute sulla propria casella di posta elettronica e ai link nascosti all'interno di banner o di pagine pubblicitarie, che spesso nascondo malware o furti d'identità.

I Faucet Bitcoin sono tendenzialmente pericoloso e andrebbero evitati, mentre le app e i siti che usano Bitcoin come moneta di scambio possono essere utilizzati con le dovute precauzioni.

Conclusioni

Anche se il Bitcoin ha raggiunto valori davvero elevati (al punto da essere diventato uno strumento puramente speculativo per ricchi investitori), è possibile ancora ottenere qualche piccola frazione di Bitcoin senza spendere nemmeno un euro, ma sfruttando uno dei metodi visti nella guida per condividere parte della potenza di calcolo di cui disponiamo o utilizzando Bitcoin come moneta di scambio per svolgere determinate attività.

Se non sappiamo quale metodo scegliere e vogliamo evitare a tutti i costi le truffe prendiamo in considerazione i giochi MMOCG, che uniscono il divertimento intrinseco del gioco alla possibilità di accumulare criptovaluta dedicata o veri e propri Bitcoin, da prelevare una volta raggiunti il valore minimo impostato dal gioco per il prelievo.

Siamo dei piccoli investitori e desideriamo guadagnare velocemente con in Bitcoin? Invece di acquistare direttamente la criptovaluta conviene effettuare trading su di essa, come qualsiasi altro bene o valuta presente sul mercato come visto nella guida dedicata.