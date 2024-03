Come iniziare ad acquistare criptovalute? Tutto parte dalla piattaforma giusta

Per entrare nel mondo delle criptovalute è necessario scegliere la piattaforma giusta: per un accesso completo a questo settore è possibile affidarsi a Kraken, vero e proprio punto di riferimento per milioni di utenti che hanno già iniziato ad acquistare e vendere criptovalute. Su Kraken è possibile accedere alla compravendita di oltre 200 criptovalute, con tanti altri servizi aggiuntivi per la gestione del proprio portafoglio virtuale. Per creare un account su Kraken è sufficiente seguire il link qui di sotto e accedere al sito ufficiale. Il servizio è gestibile anche tramite app.

Perché Kraken è la piattaforma giusta per entrare nel mondo delle criptovalute

Risparmiatori e investitori interessati al mondo delle criptovalute hanno la possibilità di puntare su Kraken. La piattaforma è già stata scelta da milioni di utenti e offre sicurezza e affidabilità al top del mercato, oltre alla possibilità di gestire la compravendita di oltre 200 criptovalute, sfruttando anche tante risorse aggiuntive per il monitoraggio dei mercati.

Da notare, inoltre, che Kraken è accessibile anche tramite app, oltre che tramite il sito ufficiale, permettendo così agli utenti di poter avere sempre tutto sotto controllo con il proprio smartphone. Il dispositivo sarà utilizzabile anche per effettuare le operazioni quotidiane, in modo semplice e immediato.

Per iniziare a utilizzare Kraken è sufficiente creare un account, sfruttando la procedura online tramite il sito ufficiale linkato qui di sotto. Su Kraken è, inoltre, possibile creare sia un account personale che un account business, riservato ad aziende e organizzazioni interessante a sfruttare appieno le potenzialità del mondo delle criptovalute.

Considerando il momento particolarmente propizio (con il Bitcoin che sta trascinando l’intero settore cripto), Kraken può rappresentare la soluzione giusta iniziare a scoprire le potenzialità del settore. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.