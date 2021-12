Come ottenere bonus e ricompense con bitpanda

Chi è interessato al mondo degli investimenti conosce senza dubbio bitpanda, ovvero uno dei migliori software in questo campo. Tra le sue più interessanti opzioni però, non mancano anche quelle relative alla possibilità di ottenere bonus e ricompense esclusive da utilizzare poi per il proprio fondo investimenti. Inoltre, grazie alla stagione natalizia, la stessa azienda ha deciso di offrire una sorta di calendario dell'avvento, in cui tutti gli utenti potranno ottenere tantissimi premi settimanali. L'offerta in questione “Proteggi i tuoi acquisti online di Natale con Byepass” prevede uno sconto del 50% inserendo il codice bpaff50 fino al 31/12

Prima di gettarci sulla promozione però, cerchiamo di capire cosa è effettivamente bitpanda e a cosa serve. Si tratta di un servizio online messo a disposizione da una società di investimento approvata dalla MiFID II con licenza PSD2 e assolutamente conforme alla direttiva AML5. Dispone di un proprio portafogli, in cui vengono conservati tutto il proprio denaro e gli investimenti in maniera completamente offline.

Gli investimenti posso spaziare su varie categorie, come le criptovalute, le crypto index, azioni societarie e persino metalli, qualora si volesse utilizzare il proprio denaro investendo su materiali preziosi dal valore molto elevato.

L'applicazione di bitpanda è davvero ben fatta ed è compatibile sia con iOS che con Android. Al suo interni sarà anche possibile impostare un piano di risparmio, dei pagamenti ricorrenti, oppure investire in maniera semplice e rapida. Ovviamente non mancherà anche l'interfaccia desktop per gestire il tutto anche comodamente da PC. Infine, si potrà richiedere la bitpanda card, emessa da Visa ed essenziale per poter utilizzare il proprio portafogli digitale per pagare in denaro, azioni, metalli o criptovalute.

Come ottenere bonus e ricompense

Esistono sostanzialmente tre modi per guadagnare con bitpanda (oltre che tramite gli investimenti): tramite le ricompense BEST, diventando un affiliato, oppure invitando amici e parenti all'utilizzo del servizio.

Il primo dei tre modi, darà la possibilità di guadagnare fino a 12,68% di BEST in più ogni anno. Si tratta dei Bitpanda Ecosystem Token, ovvero degli incentivi e benefit da sfruttare all'interno dello stesso servizio.

Il secondo, permetterò a tutti gli utenti iscritti di invitare nuovi utenti ad iscriversi sulla piattaforma, guadagnando commissioni per ogni iscrizione.

Infine, invitando amici e parenti tramite il link offerto dall'applicazione, si andranno a guadagnare 10 euro per ogni nuovo utente. Tutto ciò offerto subito dopo l'iscrizione gratuita al servizio.

