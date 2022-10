Come ottenere una Carta di Credito Mastercard Gold a canone zero

Avere a disposizione una carta di credito per i propri acquisti è una necessità percepita da molte persone.

I costi, soprattutto per quanto riguarda il canone annuo, sono però molto spesso un freno per ottenere questo tipo di strumento.

Grazie a Conto Corrente Arancio però, è possibile ottenere una Carta di Credito Mastercard Gold senza canone per un anno. Per poter ottenere la stessa, è necessario fare richiesta e attivare la carta entro il 31/12.

A questo punto, il canone sarà pari a zero euro in tutti i mesi che vengono spesi almeno 500 euro con lo strumento di pagamento. In caso contrario, la stessa sarà comunque disponibile per il più che accettabile costo di 2 euro al mese.

La Carta di Credito Mastercard Gold, inoltre, offre la possibilità di personalizzare il PIN oltre che di impostare limiti di spesa.

Le notifiche in tempo reale e la compatibilità con Apple Pay e Google Pay sono altri vantaggi da non sottovalutare.

La Carta di Credito Mastercard Gold è solo uno dei tanti vantaggi legati a Conto Corrente Arancio

Conto Arancio va ben oltre la carta di credito di cui abbiamo appena parlato. Si parla di un’app mobile user friendly, facile da padroneggiare anche da parte di chi non si sente a proprio agio con la tecnologia.

Il modulo Zero Vincoli poi, esalta ulteriormente le qualità de conto. Si parla di un libretto per gli assegni gratuito all’anno e della possibilità di effettuare bonifici (sia online che via telefonica) gratis fino a 50.000 euro.

Attraverso la carta di debito collegata al conto, è possibile effettuare prelievi da ATM (in Italia e in Europa) senza alcun tipo di commissione.

A testimonianza della duttilità di questo strumento di pagamento, infine, vi è la possibilità di effettuare pagamenti anche contactless o attraverso sistemi Apple Pay e Google Pay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.