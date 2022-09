Come ottenere fino a 20.000 euro di prestito con il tuo conto online

I conti online sono le alternative più moderne dei classici conti corrente.

In virtù della loro natura più innovativa, offrono una serie di vantaggi difficilmente riscontrabili presso banche tradizionali. Per esempio, diverse piattaforme permettono di ottenere prestiti direttamente attraverso pochi e semplici tocchi sul display dello smartphone.

Un finanziamento d’altro canto può essere utile in diversi contesti: che si tratti dell’acquisto di un automobile, di un nuovo computer o della cameretta per un figlio in arrivo, un prestito è un’aiuto non da poco. Ovviamente, in questi contesti, va però fatta grande attenzione a chi ci si rivolge.

SelfyConto, conto corrente online legato a Banca Mediolanum permette di accedere al servizio di finanziamenti SelfyCredit Instant. Questo consente di accedere in tempo reale al prestito semplicemente inserendo l’importo richiesto e confermando con il tap sullo smartphone.

Prestito con il conto online? Con SelfyConto puoi ottenere in tempo reale fino a 20.000 euro

Attraverso SlefyCredit Instant è possibile chiedere prestiti da 2.000 a 20.000 euro, in qualunque momento del giorno 7 giorni su 7.

I finanziamenti, con TAN fisso 6,75% e TAEG massimo 6,98%, possono vantare anche spese di istruttoria e imposta di bollo gratuiti. SelfyConto però, non è una piattaforma apprezzabile anche per altri servizi proposti ai clienti.

Si parla, tra le altre cose, di polizze assicurative per viaggi e per animali domestici. Tramite SelfyConto poi, è possibile anche effettuare alcune tra le più comuni operazioni bancarie (bonifici istantanei, F24 e bollettini) a costo zero.

L’app consente anche di operare nel settore del trading online con azioni, warrant ed ETF, il tutto attraverso un’app facile da gestire, anche grazie a chi non ha dimestichezza con la tecnologia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.