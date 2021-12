Come ottenere il 10% di cashback dai propri acquisti con Tinaba

Negli ultimi tempi il concetto di cashback è diventato sempre più popolare in Italia, sin dall’introduzione del Cashback di Stato da parte del precedente governo, per far comprendere poi ai cittadini l’iter del fare una determinata spesa e pagando con uno strumento digitale ricevere indietro una certa percentuale del proprio acquisto, da poter spendere di nuovo come si vuole.

Da lì ci sono state diverse promo da parte di banche smart similari, ma mai come quella attuale di un cashback del 10% paragonabile a quello statale. Aprendo infatti Tinaba, conto smart completamente gratuito, è possibile ricevere il 10% sulle proprie spese semplicemente pagando con carta e spendendo almeno 50€ per ogni transazione.

Cashback ricco ed esteso

Questo significa che è possibile anche ricevere un cashback completo con transazioni importanti, come una di 500€ ad esempio. Per il cashback di Stato ci si fermava a massimo 15€ per transazione, mentre in questo caso se si spendono appunto 500€, si ricevono 50€ di cashback sul proprio conto da poter rispendere come si vuole.

Una promozione che strizza l’occhio al periodo natalizio, che permetterebbe in questo caso a fronte dell’acquisto dei regali, di recuperare una cifra consistente e reinvestirla sempre in altri regali o magari da mettere da parte, dipende dalle proprie necessità.

L’app Tinaba inoltre invia una notifica ad ogni nuovo accredito del cashback per essere sempre informati sul saldo del proprio conto. Se non si dispone di un conto corrente smart come questo, è davvero un’ottima occasione per aprirlo a fronte dell’assenza di costi di gestione o operativi del conto, mentre le banche tradizionali presentano spesso un canone solo di utilizzo, oltre a vari costi accessori.

Con Tinaba si gestisce tutto da smartphone, riuscendo a tenere sotto controllo anche spese ed entrate, in qualsiasi momento tramite la schermata di riepilogo appena si apre l’app. Smart e semplice da usare.