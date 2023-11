Come ottenere un tasso d'interesse garantito del 4% con SelfyConto

Sei stanco di pagare spese accessorie inaspettate e di aspettare ore in coda nella tua banca tradizionale? Allora SelfyConto è la soluzione per te!

Grazie a un tasso di interesse lordo del 4% su depositi vincolati per sei mesi e una vasta gamma di altri vantaggi, SelfyConto è l’opzione ideale per chiunque desideri un modo economico e moderno per gestire i propri investimenti.

Gestisci il tuo conto in modo semplice con SelfyConto

Chiunque abbia meno di 30 anni può aprire conto SelfyConto senza dover pagare il canone. Per tutti gli altri, è gratuito soltanto nel primo anno.

Inoltre, non ci sono spese per prelievi in area euro e tasse mensili associate all’utilizzo della carta di credito. Potrai anche beneficiare di un interesse annuale del 4% sulle somme vincolate per sei mesi.

Puoi iniziare col vincolare una somma minima di 100 euro, che rende questa un’opzione economica e facilmente accessibile a tutti.

SelfyConto non offre solamente dei prezzi competitivi e risparmi garantiti, ma anche una varietà di ulteriori vantaggi.

Estremamente conveniente, hai la possibilità di effettuare bonifici, addebiti utenze e pagare F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche senza costi. L’App Mediolanum rende tutto ciò ancora più semplice, permettendoti di gestire con un solo click tutti i tuoi servizi bancari.

La carta di debito SelfyConto è a costo zero, ed è anche sostenibile per l’ambiente, poiché è prodotta con PVC al 100% riciclabile. Potrai scegliere tra varie opzioni di carta, come la carta di debito, quella di credito e quella prepagata.

E l’apertura di SelfyConto? È facile, veloce ed interamente digitale. Ti servirà un documento d’identità, il codice fiscale, un numero di telefono e un indirizzo e-mail valido.

Inoltre, la chiusura del conto è gratuita. Per concludere, SelfyConto è una scelta ottimale per ricevere risparmi di tempo, denaro e difficoltà. Grazie a un tasso d’interesse garantito, nessun costo nascosto e una varietà di altri vantaggi, potrai in futuro risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.