Come ottenere una carta di credito senza controllo CRIF

È possibile ottenere una carta di credito senza controllo CRIF? Una domanda pertinente che richiede una risposta approfondita.

Molte banche, prima di rilasciarne una al richiedente, effettuano verifiche preliminari di natura finanziaria. Se risulta essere un cattivo pagatore o un protestato, ottenerla è piuttosto difficile.

Ma cos’è il CRIF? Acronimo di “Centrale di Rischio Finanziario”, è un ente che si occupa di verificare se un utente abbia una certa stabilità finanziaria oppure se, in passato, ha avuto problemi nel pagare un finanziamento.

È facile che una banca rifiuti una carta di credito se il CRIF scopre che l’utente richiedente risulti essere cattivo pagatore o protestato oppure attualmente ha in essere un altro debito e, quindi, disponga di meno fondi per ripagarne un altro.

In caso di rifiuto, la soluzione potrebbe essere quella di richiedere carte di credito per cui non è prevista la verifica da parte del CRIF. Quale? VIABUY, che è una carta prepagata.

Carta di credito senza controllo CRIF: ecco la soluzione

Cattivi pagatori o protestati dovrebbero quindi rinunciare ad avere una carta di credito senza controllo CRIF? Assolutamente no!

Come detto poc’anzi, c’è una valida alternativa che prende il nome di VIABUY. Si tratta di una carta ricaricabile del circuito MasterCard con IBAN lussemburghese e tedesco.

Simile a un bancomat tradizionale, può essere utilizzata alla stregua di un conto corrente, poiché consente di effettuare e ricevere bonifici e di accreditate lo stipendio.

Non è prevista, però, nessuna linea di credito, ma permette di usare soltanto il credito disponibile, che può essere ricaricato tramite sistema SOFORT, Giropay, bonifico e tante altre opzioni.

È una carta semplice, che non prevede la presentazione di documentazione particolare, senza verifiche di solvibilità. La carta, inoltre, è con garanzia di rimborso totale Zero Liability, ossia offre protezione contro le frodi.

Per richiedere carta VIABUY, basta accedere qui e cliccare su “Apri ora il tuo conto”.

