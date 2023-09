Come proteggere le tue transazioni finanziarie con Revolut Pro

Liberi professionisti, appaltatori, chi ha un’attività secondaria e ditte individuali: cosa accomuna tutte queste categorie di lavoratori? La gestione finanziaria del proprio commercio. Se sei alla ricerca di un conto corrente in grado di offrire strumenti semplici e comodi per gestire al meglio la tua attività, Revolut Pro è ciò che stai cercando.

Revolut Pro è uno dei pochi – se non l’unico – servizi che ti consente di impostare in maniera semplice e veloce un conto per gestire la tua azienda o attività professionale secondaria semplicemente tramite un’applicazione. Ciò che lo differenzia da altri conti “business” è l’accessibilità, possibile attraverso il proprio conto Revolut personale. Ciò significa che avrai sempre a disposizione tutte le tue transazioni, ma separate e protette rispetto a quelle personali.

Tutti i vantaggi di Revolut Pro

Ma perché scegliere Revolut Pro anziché altri conti business simili? Il primo vantaggio da segnalare è il cashback: che si tratti dell’acquisto di beni, della prenotazione di viaggi o della spesa, ricevi fino all’1,2% di cashback su tutti gli acquisti (aziendali) effettuati con carta di debito Pro, che puoi richiedere e ricevere gratuitamente.

Un altro importante vantaggio è la possibilità di ricevere e accettare velocemente e in qualsiasi momento i pagamenti. Come? Attraverso codici QR o link di pagamento, che puoi creare e condividere in pochi secondi. E le fatture? Con Revolut Pro, puoi utilizzare i modelli predefiniti per creare, tracciare e inviare fatture velocemente.

Ci sono anche altre funzionalità che non sono esclusive di Revolut Pro, ma disponibili per tutti gli utenti Revolut (e comodissime per chi ha un’attività in proprio): la possibilità di inviare bonifici internazionali con ottimi tassi di cambio, pagare all’estero nella valuta locale con tassi di cambio eccellenti e cambiare denaro in 29 valute diverse.

Tutto ciò è integrato e disponibile all’interno dell’app Revolut: dalle entrate alle uscite, dalle spese alle fatture, con l’applicazione per dispositivi mobili tieni il tuo conto Pro e i ricavi della tua attività a un tap di distanza dal tuo conto corrente personale. Comodo, veloce e intuitivo, proprio come Revolut Pro. Passa al servizio Pro gratuitamente e direttamente online: in poco tempo avrai accesso a tutti gli strumenti finanziari che il servizio mette a disposizione dei liberi professionisti come te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.