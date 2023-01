Come risparmiare sull'assicurazione auto con una carta prepagata?

Le carte prepagate in commercio offrono una serie di vantaggi che, di solito, vanno ben oltre le classiche transazioni.

In questo senso le polizze assicurative sono alquanto diffuse. Nonostante la maggior parte di servizi si concentri sui viaggi e vacanze però, esiste una piattaforma che consente di risparmiare sull’assicurazione auto.

Tenendo conto dei costi elevati di tali formule, quanto proposto da HYPE risulta interessante per qualunque automobilista. Stiamo infatti parlando della possibilità di risparmiare fino al 15% su questa tipologia di assicurazione.

Il cliente di questo servizio può scegliere se sfruttare questo vantaggio su un’auto o su una moto. Fatta tale scelta, è possibile selezionare le garanzie da includere nella polizza: cristalli, furto, incendio o eventi atmosferici.

Salvando il preventivo e ricevendone una copia via mail, è poi possibile valutare la convenienza dello stesso. Sempre tramite app poi, è possibile confermare il pacchetto assicurativo, il tutto con un semplice tocco su display.

Risparmiare sull’assicurazione auto? Basta un tocco sullo schermo del tuo smartphone

Come se l’assicurazione auto non bastasse, HYPE è in grado di andare ben oltre, proponendo un ventaglio di funzioni molto vantaggiose.

Lo strumento per le analisi spese, noto come Radar, è un vero must visti i tempi di crisi. Non mancano le opzioni per risparmiare, come gli Obiettivi e il Box Salvadanaio.

Grazie alla collaborazione con Gimme5 poi, HYPE permette di effettuare investimenti a partire da un singolo euro. La possibilità di trattare prodotti finanziari come ETF, azioni frazionate e metalli, consentono agli utenti di rendere ancora più vario e solido il proprio portfolio.

La possibilità di chiedere prestiti fino a 25.000 euro e l’accesso a conti deposito, grazie alla collaborazione con illimity.

Tutti vantaggi apprezzabili ma che, non va mai dimenticato, sono affiancati da una prepagata che sa fare il suo lavoro.

Si parla di prelievi gratuiti in Italia e all’estero, copertura furti ATM, polizza sugli acquisti e tante caratteristiche relative alla carta.

