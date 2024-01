Come risparmiare di più con la Carta Oro American Express

Una carta di credito conveniente sotto tutti i punti di vista? Carta Oro di American Express, che ti consente anche di risparmiare. La quota annuale è pari a zero euro nel primo anno, ma i vantaggi non finiscono qui.

American Express, infatti, premia tutti i nuovi clienti con 250 euro di sconto direttamente in estratto conto. Dove però effettuare transazioni dal valore complesso di almeno 3000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione.

Un pacchetto di vantaggi duraturi con Carta Oro Amex

Al di là di quota annuale e sconto iniziale, con la Carta Oro non mancano anche tanti altri vantaggi. Innanzitutto, puoi rateizzare le spese e usufruire di una linea di credito personalizzata che arriva fino a 15.000 euro.

Inoltre, fino a quando sarai proprietario di questa carta, ogni anno avrai dei voucher da 50 euro per Vivaticket, voucher da 50 euro per i viaggi e due ingressi gratuiti a oltre 1.200 VIP Lounge. Puoi anche accumulare punti per il programma Club Membership Rewards.

Con l’app di American Express, puoi gestire la Carta Oro da casa e in mobilità. In questo modo, potrai controllare ogni spesa, restare aggiornato sulle transazioni, visualizzare i punti che hai accumulato. Tutto questo puoi farlo senza temere malware o furti sulla carta.

Infatti, la società statunitense offre totale protezione contro l’uso illecito della carta. Se dovessi smarrirla oppure se ti viene rubata, puoi richiedere la carta sostitutiva.

Insomma, Carta Oro American Express non soltanto ti consente di risparmiare subito, ma ti offre anche una serie di vantaggi nel tempo davvero unico. Grazie ad essa, gestire i tuoi soldi in modo conveniente e sicuro.

Entrambe le promozioni scadranno il 22 febbraio. Hai ancora tempo, ma ti consigliamo di agire tempestivamente perché le richieste sono davvero tante e potresti dover aspettare più del dovuto, soprattutto negli ultimi giorni.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.