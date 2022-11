Come risparmiare fino a 300€ l'anno sugli acquisti online

Riuscire a risparmiare denaro in questi tempi di crisi è essenziale.

Anche quando si effettuano acquisti online, è possibile trovare soluzioni in grado di mantenere qualche euro in più nelle tasche. Con un pizzico d’attenzione e l’app giusta, è possibile riuscire a mettere da parte un gruzzolo non da poco.

Stiamo parlando dell’app Woolsocks, un’applicazione che offre un sistema cashback ineguagliabile da altre piattaforme simili che, secondo quanto stimato, può far risparmiare fino a 300 euro l’anno.

Woolsocks offre un’ampia scelta di acquisto, con la possibilità di accedere a 35.000 negozi online (e non). A rendere questo servizio unico è la presenza di alcuni tra i più famosi brand mondiali, oltre a percentuali di cashback alquanto elevate.

Fattori che, nel giro di pochi mesi, hanno reso l’app molto diffusa e apprezzata in Italia e non solo.

Risparmiare sugli acquisti online (e non)? Ecco l’app per cashback da record

Alcuni esempi delle potenzialità di Woolsocks?

Tra i tanti marchi proposti figurano Lidl, Nike e Starbucks. Proprio la catena che si occupa di caffetteria, può vantare un cashback record del 4%.

Ciò è solo un piccolo esempio di tutto ciò che può offrire questa app. Va infatti tenuto anche conto che essa offre una serie di strumenti finanziari intelligenti, capaci di aiutare il consumatore a 360 gradi. Si parla di:

strumenti avanzati per la gestione del denaro ;

; obiettivi finanziari ;

; possibilità di bloccare gli abbonamenti dimenticati , con pochi e semplici tocchi sul display;

, con pochi e semplici tocchi sul display; suggerimenti smart per una migliore gestione finanziaria;

per una migliore gestione finanziaria; ‎donare denaro alle cause benefiche.

Il tutto su un’app che si rivela perfetta per poter gestire al meglio le proprie finanze e gli acquisti.

Come ottenere l’app di Woolsocks? Una volta giunti sul sito ufficiale, basta scansionare il codice QR presente per registrarsi in meno di 2 minuti e cominciare a risparmiare e guadagnare con il suo utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.