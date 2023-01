Come risparmiare sugli acquisti con questa app?

Ci sono alcuni modi per risparmiare sugli acquisti, tra cui approfittare degli sconti sui prodotti. Purtroppo, non vengono applicati sempre, ma soltanto in determinati periodi.

E se ci fosse un’app gratuita che consente questo risparmio, ma anche di gestire le proprie finanze personali tenendo traccia delle spese effettuate quotidianamente?

Esiste eccome, e prende il nome di Woolsocks. Vediamo nei dettagli cos’ha di speciale questa app per dispositivi Android e iOS.

Woolsocks, l’app che consente di risparmiare sugli acquisti

L’app Woolsocks consente a chi la scarica in questa pagina ed effettua poi la registrazione di collegare il proprio conto corrente bancario e monitorare con estrema facilità entrate e uscite quotidiane.

Ma, come dicevamo all’inizio di questo articolo, Woolsocks consente di risparmiare sugli acquisti. In che modo? Tramite la funzione di cashback.

Woolsocks ha stipulato delle convenzioni con un’ampia gamma di negozi che appartengono alle più svariate categorie merceologiche, tra cui elettronica, abbigliamento, settore alimentare e tanto altro.

Per ottenere il cashback sulla somma spesa direttamente sul proprio conto, basta entrare nell’applicazione e acquistare un prodotto desiderato.

C’è veramente l’imbarazzo della scelta, poiché i negozi convenzionati sono oltre 35.000, permettendo così all’utente di ottenere un cashback fino al 50%.

Le altre funzioni di Woolsocks

Woolsocks non si ferma certo al cashback. Come dicevamo, con l’app si possono tenere sotto controllo le spese giornaliere grazie ai dati grafici, i quali sono semplici da leggere e consentono di ottenere una chiara visione.

In questo modo, si evita di spendere più del dovuto tramite l’ottimizzazione del budget che si ha a disposizione.

Inoltre, l’app permette anche la tracciabilità degli abbonamenti attivi, che possono essere gestiti o, addirittura, cancellati se non vengono più utilizzati in quanto il periodo di offerta è scaduto.

Quindi, chi desidera sfruttare le varie funzionalità di Woolsocks, non deve far altro che accedere QUI, scaricare l’app inquadrando il codice QR e registrarsi.

