Come risparmiare sugli hotel con una carta di credito

Risparmiare sugli hotel? Ci sono diversi modi per farlo, massimizzando in questo i soldi che si intendono spendere per i viaggi.

Il Web è pieno di offerte, codici sconti e coupon da sfruttare, ma i programmi fedeltà delle carte di credito in questo sono un ottimo mezzo per prenotare viaggi e hotel e accumulare punti.

Vista l’ampia offerta di carte di credito, diventa difficile capire a chi rivolgersi. Se si intende andare sul sicuro, Carta Oro e Carta Explora di American Express sono la scelta ideale.

Quindi, prima di prenotare il viaggio e l’hotel, è opportuno munirsi di una delle due carte. Vediamo cosa offrono entrambe.

Carta Oro e Carta Explora American Express, risparmiare sugli hotel si può

Per risparmiare sugli hotel accumulando punti pagando il soggiorno, si possono utilizzare Carta Oro e Carta Explora di American Express. Vediamole nei dettagli:

Carta Oro: con questa carta è possibile ottenere uno sconto di 250 euro sugli acquisti spendendo 4.000 euro nei primi sei mesi a partire dalla data di attivazione. Il primo anno la quota è gratuita, dal secondo anno in poi si pagano 14 euro al mese. Entrando a far parte del Club Membership Rewards si può accumulare 1 punto per ogni euro speso usando la carta. I punti accumulati consentono di scegliere una delle proposte del catalogo oppure richiedere sconti Shop With Points in modo da ridurre il saldo del conto. Per richiedere la carta basta accedere in questa pagina. Le condizioni per farlo sono reddito annuo lordo di almeno 25.000 euro, IBAN SEPA e residenza in Italia. Con questa carta si otterrà anche un Voucher omaggio da 50 euro da usare su americanexpress.it/viaggi.

Carta Explora: con questa carta di possono scegliere i Favourite 5, dove per ogni euro speso vengono accumulati 3 punti Membership Rewards. Il primo anno la quota è gratuita, dal secondo anno in poi si pagano 35 euro al mese. Si può scegliere di pagare a rate oppure a saldo. Per ottenere questa carta cliccare qui. Il reddito annuale lordo qui deve essere di almeno 11.000 euro all’anno, avere un IBAN SEPA ed essere residente in Italia.

Chi sta cercando la soluzione per risparmiare su hotel e viaggi, con queste due carte avrà questo e altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.