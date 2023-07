Come scegliere una carta di credito davvero gratuita: basta puntare su Carta YOU

Per scegliere una nuova carta di credito gratuita è necessario considerare vari elementi: molte carte di questo tipo, infatti, richiedono il rispetto di requisiti molto stringenti mentre altre obbligano all’apertura di un nuovo conto corrente “d’appoggio” che può comportare costi extra.

Per accedere ad una carta di credito davvero gratuita è, invece, possibile puntare direttamente su Carta YOU che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. Questa carta, emessa da Advanzia Bank, presenta canone zero e zero commissioni, senza alcun requisito da rispettare. Per richiedere la carta basta fare riferimento al sito ufficiale di Carta YOU.

Carta YOU è la carta di credito gratuita su cui puntare oggi

Scegliere la carta di credito gratuita diventa più facile con Carta YOU di Advanzia Bank che, a differenza di molte altre carte di questo tipo, non ha costi fissi “indiretti”, come quelli legati all’apertura di un nuovo conto, e non presenta requisiti particolari da rispettare per azzerare i costi.

Carta YOU include:

canone zero , senza alcun requisito

, senza alcun requisito zero commissioni su pagamenti e prelievi

su pagamenti e prelievi polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese

utilizzo del circuito Mastercard e dei wallet Google Pay e Apple Pay

plafond “su misura” del cliente con possibilità di incremento su richiesta dello stesso, senza costi

Carta YOU, quindi, è la soluzione ideale per ottenere una carta di credito davvero gratuita, senza cavilli, costi nascosti o requisiti da rispettare. Per azzerare le spese della carta, infatti, la proposta di Advanzia Bank è perfetta. Richiederla è semplice. Basta accedere al sito ufficiale qui di sotto.

La carta di credito presenta un plafond stabilito dalla banca sulla base dei requisiti forniti dal cliente in fase di richiesta. Tale plafond può essere incrementato, nei mesi successivi all’emissione, senza costi. Bisogna semplicemente dimostrare di poter pagare sempre in tempo le spese, senza maturare ritardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.