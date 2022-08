Commissioni bancomat: quale carta è più conveniente?

La scelta di una carta di credito dipende da diversi fattori, più o meno importante per le diverse tipologie di utenti.

Anche se i contanti sono sempre meno diffusi, per molte persone può essere utile avere qualcosa in tasca. In tal senso, l’utilizzo dei cari e vecchi bancomat può essere molto comodo.

Nonostante ciò, va fatta attenzione alla carta scelta: alcuni servizi applicano un costo fisso, altri vanno addirittura a richiedere una percentuale di commissione sui prelievi. In alcuni casi vi è un numero di operazioni massime al mese, il che può risultare un po’ limitante.

Di fatto, alcune condizioni possono risultare a dir poco svantaggiose. Quale può essere la miglior soluzione per chi vuole avere uno strumento di pagamento vantaggioso in ottica commissioni bancomat?

Un servizio ideale per chi vuole dire addio alle commissioni bancomat

Carta YOU è senza ombra di dubbio la migliore scelta, in quanto si presenta come una carta di credito senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo. Questo vantaggio non è ovviamente l’unico legato a questa opzione così interessante.

Si parla infatti della totale assenza di commissioni annuali, così come della possibilità di richiedere la stessa attraverso un processo di iscrizione semplice e rapido (richiede appena 2 minuti). Carta YOU include anche un’assicurazione di viaggio gratuita oltre a credito gratuito fino a 7 settimane e senza interessi.

La possibilità di fare acquisti all’estero in tutta tranquillità, visto che questa carta è accettata in ben 36 milioni di attività commerciali, rappresenta un ulteriore vantaggio da non sottovalutare.

Di fatto, al di là del discorso bancomat, Carta YOU si dimostra una soluzione capace di soddisfare clienti di qualunque tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.