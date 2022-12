Commissioni e canone mensile POS, quanto pagano realmente i commercianti?

Ancora non è chiaro se il limite POS resterà a 60 euro oppure scenderà a 30 euro. In attesa della decisione definitiva da parte del governo, vediamo quanto pagano i commercianti di commissioni e canone mensile per le transazioni elettroniche.

Un aspetto questo che, al di là delle chiacchiere da bar e delle rimostranze che provengono da più parti, in pochi prendono in considerazione, a patto i diretti interessati.

Da un lato ci sono coloro che trovano estremamente comodo pagare un semplice caffè con una carta di pagamento o tramite un’app, dall’altro invece quella categoria di cittadini poco avvezzi alla tecnologia e che preferiscono ancora il denaro contante nel portafoglio piuttosto che una carta.

In mezzo, come dicevamo, i commercianti, che vedono in questa riforma un modo per pagare meno commissioni POS.

Queste commissioni sono al centro di molte discussioni ormai da tempo. Commercianti, aziende e liberi professionisti devono anche pagare i costi operativi del POS, tipo il costo del terminale e il canone mensile.

Commissioni e canone mensile POS, spese veramente esagerate?

Le spese inerenti a commissioni e canone mensile per l’utilizzo del POS sono veramente esagerate e insostenibili oppure ci sono delle soluzioni economiche?

Una risposta univoca non esiste, poiché molto dipende dal terminale e dall’operatore scelto, ma anche dall’entità degli importi incassati da ogni transazione.

Le partite IVA, poi, possono richiedere il credito di imposta, che è del 30% delle commissioni, con l’accesso in questo modo al rimborso ordinario sulle spese sostenute per tutte le transazioni.

Il risparmio, quindi, parte tutto dalla scelta del terminale POS. SumUp e Axerve sono le due società a cui affidarsi in questo momento per questo servizio.

Col circuito SumUp non si pagano canoni mensili e prezzo di attivazione, con una percentuale di commissione pari al 1,95% su ogni transazione.

I terminali tra cui scegliere sono SumUp Air a 39,99 euro, SumUp Air con base di ricarica a 44,99 euro, SumUp Solo a 79,98 euro e SumUp 3G + Stampante a 129,99 euro. Accedere QUI per procedere all’acquisto.

Invece Axerve offre due soluzione con terminale incluso: POS Easy a canone mensile, con costo di attivazione pari a 16 euro e nessuna commissione sulle transazioni fino a 30.000 euro, e POS Easy a commissioni, con costo di attivazione di 96 euro e commissioni al 1%.

Cliccare QUI per scegliere una delle soluzioni Axerve.

