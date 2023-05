Commissioni ridotte e zero costi fissi: con il POS di Axerve cambia tutto

La nuova offerta di Axerve per gli esercenti alla ricerca di un nuovo POS è l’occasione giusta per abbattere i costi e continuare ad accettare pagamenti con carta senza limitazioni. L’offerta in questione è POS Easy a commissioni ed include il terminale Android PAX 910.

Il punto di forza dell’offerta è l’assenza totale di costi fissi. Il canone mensile per l’utilizzo del POS è azzerato a tempo indeterminato. In più, l’utilizzo del POS di Axerve prevede una commissione pari all’1% sull’importo transato, un valore decisamente contenuto rispetto alla media.

Per accedere all’offerta è possibile visitare il sito ufficiale di Axerve.

Con il POS di Axerve non ci sono costi fissi e le commissioni sono ridotte

La nuova offerta POS Easy a commissioni di Axerve include:

il terminale Android PAX A910 con display touch, supporto alla connettività Wi-Fi + 4G (con SIM inclusa) e possibilità di stampa dello scontrino

con display touch, supporto alla connettività (con SIM inclusa) e possibilità di stampa dello scontrino canone zero per l’utilizzo del POS, a tempo indeterminato

per l’utilizzo del POS, a tempo indeterminato 1% di commissioni sul transato a prescindere dalla tipologia di carta utilizzata

a prescindere dalla tipologia di carta utilizzata costo iniziale per l’acquisto del POS pari a 100 euro + IVA

Si tratta, quindi, di un’offerta completa che permette di eliminare tutti i costi fissi del POS andando, nello stesso tempo, a ridurre sensibilmente le commissioni e a mettere a disposizione dell’esercente un POS di nuova generazione, facile da utilizzare, in tutti i contesti, e sempre pronto all’uso.

Per richiedere l’offerta è possibile visitare il sito di Axerve.

I clienti che scelgono Axerve hanno la possibilità di accedere anche alla dashboard Axerve myStore che consente di tenere sotto controllo l’utilizzo del dispositivo, l’andamento degli incassi e tante altre funzionalità, con report e statistiche complete in grado di offrire una panoramica precisa e dettagliata sul POS.

