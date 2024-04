Compatto ma funzionale: myPOS Go 2 senza canone a soli 14,90 euro

myPOS lancia un’offerta imperdibile sul suo terminale myPOS Go 2, adatto a tutti gli imprenditori e liberi professionisti: ora puoi richiederlo con ben 27 euro di sconto. Questo ottimo POS portatile e leggero, infatti, è disponibile per l’acquisto (il prezzo è forfettario per il terminale) a soli 14,90 euro – senza IVA – anziché 39 euro come da listino.

Leggero, compatto e performante

Ma quali sono i vantaggi di myPOS Go 2? Innanzitutto il fatto che non ci sia alcun canone da sostenere: oltre al pagamento unico per l’acquisto del terminale, l’unica spesa è quella relativa alle commissioni sulle transazioni effettuate, pari a 1,20% + 0,05 euro.

Questo piccolo e comodo terminale è dotato di scheda SIM 4G integrata e connessione Wi-Fi e accetta tutti i metodi di pagamento: dal contactless a chip&PIN, fino alla banda magnetica. Avrai inoltre delle funzionalità incluse: l’invio di ricevute digitali via e-mail o SMS, opzioni multi-operatore, un conto aziendale myPOS gratuito e una carta business Mastercard inclusa.

myPOS Go 2 pesa solo 170 grammi e ha dimensioni ridotte, ma è dotato di tutte le funzionalità avanzate di un terminale POS professionale. La batteria a lunga durata ti consente di gestire pagamenti per un’intera giornata, mentre la connettività 3G/4G e Wi-Fi assicura una connessione stabile in ogni situazione. La tastiera tattile offre un’esperienza di utilizzo confortevole e accessibile a tutti.

Inizia a utilizzare myPOS Go 2 in soli 3 semplici passaggi:

Acquista: ordina il tuo terminale POS dal negozio online di myPOS e ricevilo in soli 3 giorni lavorativi Crea un conto: registrati online in meno di 5 minuti e crea il tuo conto aziendale myPOS Accetta pagamenti: una volta verificato il tuo conto, sei pronto ad accettare pagamenti in modo istantaneo e sicuro

Non lasciarti sfuggire l’opportunità unica di ottenere un POS portatile di alta qualità a un prezzo così conveniente. myPOS Go 2 è la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano semplificare e ottimizzare il processo di pagamento del proprio business: il prezzo è scontato a soli 14,90 euro anziché 39, un vero affare.