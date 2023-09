Con American Express ottieni 200 euro di sconto sui tuoi acquisti

C’è un’interessante promo online rivolta ai nuovi titolari della Carta Oro di American Express: tutti coloro che richiederanno la carta di credito entro il 5 ottobre 2023 e spenderanno 10.000 euro nei primi 12 mesi dall’emissione, otterranno uno sconto di 200 euro nel primo estratto conto utile. A questo vanno ad aggiungersi poi tutti gli altri vantaggi della carta di credito Oro American Express.

Ricevi 200 euro di sconto sui tuoi acquisti con carta di credito Oro American Express

Raggiungere 10.000 euro di spesa in 12 mesi con la carta Oro di American Express è ormai molto semplice. Merito della diffusione del circuito American Express anche nel nostro Paese, sia nei negozi fisici che per gli acquisti online.

Sono numerosi i vantaggi per i titolari della Carta. Tra questi l’iscrizione gratuita al programma Priority Pass, che garantisce l’accesso a più di 1.200 VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo. Inoltre hai una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro, più un doppio voucher del valore di 50 euro ciascuno per i viaggi prenotati su americanexpress.it/viaggi e gli eventi acquistati tramite Vivaticket.

La carta di credito Oro di American Express offre il canone annuo gratis il 1° anno, mentre dal secondo è prevista una spesa di 20 euro al mese. Un ulteriore vantaggio sta nella flessibilità di pagamento, dato che puoi scegliere se pagare a saldo o a rate.

Per richiederla devi avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro, avere attivo un conto corrente appartenente al circuito SEPA ed essere residente in Italia.

Richiedi ora la carta di credito di American Express per beneficiare dei 200 euro di sconto su una spesa di 10.000 euro nei primi 12 mesi dall’emissione della carta.

